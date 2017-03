Numarul romanilor care petrec Pastele in afara granitelor continua sa creasca, in conditiile in care turistii profita de ofertele avantajoase pentru city break-uri in capitalele europene, cele mai cumparate destinatii in acest an fiind Praga, Roma si Lisabona, urmate de Milano si Atena, cu un buget mediu de 280 de euro, arata datele publicate joi de agentia Paravion.