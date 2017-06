Eturia a vandut in cei 10 ani de activitate peste 17.000 de pachete de vacanta personalizate in destinatii exotice. Dintre cei peste 28.000 de turisti care au ales serviciile agentiei Eturia, peste 60% au ramas clienti fideli. Agentia de turism a pornit la inceput cu doar doi angajati iar anul acesta a ajuns la un numar de 50 angajati in cele 3 puncte de lucru din tara: Piatra Neamt, Bucuresti, Cluj.

„Pentru anul 2017 estimam o cifra de afaceri de 11 milioane de euro axata atat pe cresterea în volum a vacantelor vandute, dar si pe cresterea adusa de biroul nostru regional deschis recent la Cluj. In primul trimestru al anului 2017 versus aceeasi perioada a anului trecut, am inregistrat o crestere de 37% a cifrei de afaceri. Inca de la infiintarea Eturia, in anul 2007, am avut cresteri anuale de doua cifre”, a declarat Sorin Stoica, co-proprietar Eturia.

Romanii prefera pachetele turistice all inclusive in destinatii exotice

Eturia vinde anual in jur de 2000 de vacante, iar cele mai solicitate raman destinatiile de plaja precum Thailanda, Maldive, Cuba si Republica Dominicana. Majoritatea turistilor romani care aleg sa calatoreasca prin intermediul agentiei de turism Eturia rezerva vacante in destinatii exotice, insa in ultimii doi ani s-au inregistrat cresteri de peste 50% pentru destinatii de top precum SUA si Japonia. Romanii prefera pachetele all inclusive si resorturile dotate cu facilitati complete care sa le asigure confortul de care au nevoie in timpul sejurului.

Bugetul mediu alocat unui sejur de 8 zile variaza intre 1.500 si 2.500 euro/persoana. Cea mai scumpa vacanta vanduta in decursul acestor ani a fost un circuit de o luna in Australia, Noua Zeelanda si Bali pentru o familie de 4 persoane. Vacanta in valoare de 70.000 euro a inclus zboruri de linie, transferuri, cazare si tururi.

Eturia, gandita ca agentie tailor-made, a vandut in cei zece ani de activitate peste 17.000 de pachete de vacanta personalizate, catre destinatii exotice.