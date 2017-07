Zborurile Tap Portugal din Bucuresti catre Lisabona au inceput la 1 iulie 2012, cu o frecventa de trei ori pe saptamana, iar pretul unui bilet pornea de la 246 de euro.

Compania estimeaza ca, pana la finalul anului, va transporta 35.000 de pasageri intre capitalele Romaniei si Portugaliei. Vineri, 7 iulie, aeronava Tap Portugal va ateriza la Bucuresti la ora 16:45. Un zbor intre cele doua capitale dureaza 4 ore.

In afara de Bucuresti, TAP Portugal a introdus vara aceasta 7 rute noi catre Toronto (America de Nord, 10 iunie), Abidjan (Africa, 17 iulie) si alte cinci destinatii din Europa: Alicante si Grand Canaria (Spania, 10 iunie), Budapesta (Ungaria, 1 iulie), Kohln (Franta, 15 iulie), Stuttgart (Germania, 10 iunie).

De asemenea, a crescut si numarul de curse catre Statele Unite, pe rutele deja deservite: New York (doua aeroporturi), Boston, Miami. In 2017, compania a introdus alte 5 curse catre destinatii din America de Nord, in crestere fata de 2016, cand erau 30 sau 16, in 2015. Cele mai multe sunt catre New York, 16.

In 2016, TAP a transportat 11,7 milioane de pasageri, cu 400.000 mai multi comparativ cu 2015 si a avut incasari de 2,2 miliarde de euro.

Dupa ce TAP Portugal a renuntat la zborurile catre Bucuresti, operatorul aerian Blue Air a anuntat ca incepe in iunie 2016 zborurile catre Lisabona, iar Wizz Air a avut primele zboruri o luna mai devreme, in mai 2016.

Sursa foto: Markus Mainka/shutterstock.com