Pachetele turistice pentru destinatiile europene traditionale, precum Grecia, Cipru sau Croatia, sunt destul de greu de gasit in perioada aceasta, iar cele care sunt, totusi, disponibile, sunt destul de costisitoare. Asadar, romanii care viseaza inca sa plece in vacanta perfecta, mai au timp sa aleaga una dintre ofertele in insulele Seychelles, Mauritius, Hawaii, Bali sau in alte tari exotice cum ar fi Kenya.

Nimic nu se compara cu plajele tropicale, cu vegetatie luxurianta, cu peisajele superbe din indepartatele insule exotice, devenite vedetele turismului mondial. Mai mult, intr-o astfel de vacanta de vara fiecare turist ajunge sa cunoasca traditii si legende locale, din culturi indepartate, care si-au pastrat autenticitatea pana astazi. Si toate acestea, la preturi mult mai avantajoase decat iarna sau chiar decat ofertele de vara in Europa Adriana Motrescu, director general Perfect Journey

Cele mai ieftine vacante de vara intr-o astfel de destinatie exotica sunt in Bali si in Kenya, pornind de la 424 de euro de persoana pentru 7 nopti de cazare, la resort de 5 stele in Bali, respectiv 336 de euro de persoana, la resort de 4 stele, in Kenya.

In Kenya se poate face safari sau se poate zbura cu balonul desupra cirezilor de bivoli salbatici, dar se pot face si minunate plimbari cu barca si alte activitati specifice acestei regiuni. In Zanzibar se fac scufundari, snorkeling, ciclism, inot cu delfinii sau kitesurfing.

In insulele Seychelles se poate face inot, surfing, ski nautic si parapanta, snorkeling si scufundari, dar se poate si pescui, iar un pachet turistic de 7 nopti de cazare, la un resort de 5 stele, porneste de la 965 de euro de persoana. In Mauritius, clientii nu trebuie sa rateze cascada Chamarel sau sa opteze pentru o plimbare cu leii in Safari Park. Tot aici se pot face croaziere cu catamaranul, kitesurfing, scuba diving, plimbari subacvatice sau calarie. Pretul unui pachet turistic de 9 nopti de cazare, la un resort de 5 stele, porneste de la 997 de euro.

In Hawaii turistii se bucura de scufundari cu rechinii, scuba diving, snorkeling si zip line, canotaj si plimbari cu barca, dar mai ales de dansurile pe plaja, la celebrele petreceri hawaiene. Insulele sunt cautate de iubitorii de skydiving si windurfing, iar pretul unui pachet turistic de 7 nopti, la un resort de 5 stele, porneste de la 1.913 de euro de persoana.

Sursa foto: oneinchpunch/Shutterstock.com