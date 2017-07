Compania nationala aeriana portugheza TAP Portugal a reluat in iulie zborurile din Bucuresti catre Lisabona, dupa ce le-a suspendat in martie 2016. Operatorul aerian vrea ca anul viitor sa introduca zborurile zilnice.

“Daca in prezent avem cinci zboruri pe saptamana, din vara anului 2018 preconizam ca zborurile directe TAP Bucuresti – Lisabona vor fi zilnice”, a declarat David Jacinto, manager de vanzari pe Europa Centrala si de Nord.

In prezent, aproape 3.500 de turisti romani ajung in fiecare luna in Portugalia. TAP Portugal estimeaza ca va transporta, pana la finalul anului, 70.000 de pasageri.

Vor fi sase zboruri pe saptamana spre Lisabona. Aeronavele Airbus, de tip A319 si A320, dedicate operarii rutei, vor pleca de pe Aeroportul International Henri Coanda in zilele de luni, miercuri, joi, sambata si duminica, la ora 7:00. In zilele de vineri, zborurile Bucuresti – Lisabona au loc la ora 17:30.

Calatorii vor avea conexiuni spre Madeira sau Azore, doua destinatii portugheze din Oceanul Atlantic, extrem de pitoresti. De asemenea, zboruri TAP vor deservi si Gran Canaria. Via Lisabona, TAP Portugal acopera rute si spre 11 destinatii din Spania, precum Asturias, Sevilla, Bilbao, La Coruna si Vigo si, bineinteles, catre toate destinatiile importante portugheze, precum Porto, Faro, Funchal, Porto Santo, Ponta Delgada si Terceira.

TAP Portugal are zboruri proprii catre 10 orase din Brazilia si destinatii in Africa precum Capul Verde, Sao Tome & Principe, Mozambic, Senegal, Ghana, Togo, Angola si Coasta de Fildes.

De asemenea, opereaza spre aeroporturi din New York (JFK si Newark), spre Miami, Boston si din iunie anul acesta, catre Toronto. In plus, este singura companie de linie ce ofera 3 destinatii din Romania catre Maroc: Casablanca, Marrakech si Tanger.

Daca Lisabona sau Porto nu sunt destinatia finala, pasagerii care au, de exemplu, destinatii din America de Nord, catre Boston, New York, Miami sau Toronto, pot beneficia de programul Portugal Stopover, adica pot intrerupe calatoria si pot petrece pana la 3 zile in Lisabona sau Porto, fara costuri suplimentare. Din vara anului trecut, 53 de mii de turisti au beneficiat de acest program si se asteapta la o crestere semnificativa.

“Turistii care vor calatori cu TAP Portugal se vor bucura de servicii de calitate, complete : platou cald la bord, posibilitatea alegerii gratuite a locului in avion, bagaj inregistrat gratuit, confort sporit al scaunelor, inclusiv la clasa Economica, o cabina cu un design nou in clasa Business. In plus, vor putea alege zboruri pe distante medii si lungi, via Lisabona, catre destinatii finale aflate pe toate continentele. Programul de fidelizare pentru pasageri, Victoria, cel de stopover gratuit in Portugalia, sunt doar doua exemple de produse ale companiei, gandite pentru a oferi beneficii suplimentare pasagerilor care aleg sa calatoaresca cu TAP”, a spus Claudia Stroescu, director de vanzari pe Romania.

TAP Portugal a investit anul trecut in 53 de avioane noi. De asemenea, a modernizat flota existenta printr-o investitie de 81 de milioane de euro. In 2016, TAP a transportat 11,7 milioane de pasageri, cu 400.000 mai multi comparativ cu 2015 si a avut incasari de 2,2 miliarde de euro.

Compania aeriana portugheza, membra a Star Alliance din 14 martie 2005, se afla intr-o continua expansiune. Pe langa Bucuresti, TAP Portugal a introdus vara aceasta 7 rute noi catre Toronto (America de Nord, 10 iunie), Abidjan (Africa, 17 iulie) si alte cinci destinatii din Europa: Alicante si Gran Canaria (Spania, 10 iunie), Budapesta (Ungaria, 1 iulie), Koln (Germania, 15 iulie), Stuttgart (Germania, 10 iunie). De asemenea, a crescut si numarul de curse catre Statele Unite, pe rutele deja deservite: New York (doua aeroporturi), Boston, Miami.

In 2017, compania a introdus alte 5 curse catre destinatiile din America de Nord, in crestere fata de 2016, cand erau 30 sau 16, in 2015. Cele mai multe sunt catre New York, 16. Tap Portugal ajunge in 81 de destinatii, din 34 de tari, inclusiv tari din Africa, America de Nord si de Sud.