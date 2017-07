Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor vrea sa faca o ''lista a rusinii" cu toti agentii economici de pe litoral, si nu numai, care au fost sanctionati pentru nereguli. In plus, seful ANPC propune ca la intrarea intr-un local sa fie afisat un mesaj prin care consumatorii sa fie informati daca acel local a fost amendat de comisarii de la Protectia Consumatorilor si pentru ce nereguli.

"O lista a rusinii probabil se va finaliza si anul acesta. Vor fi afisati toti cei care au fost verificati si au fost constatate abateri de la prevederile legale si ce abateri au fost constatate, incluzand, totodata, faptul ca parte din ei au inteles si au remediat in timp util, unii chiar pe loc, altii in timp”, a explicat directorul general al ANPC, potrivit News.ro.

El a mai spus ca aceasta lista ar urma sa fie publicata pe site-ul institutiei si pe pagina de socializare a ANPC.

Totodata, seful ANPC, Paul Anghel, propune ca la intrarea intr-un restaurant sa fie afisat un mesaj prin care consumatorii sa fie informati daca acel local a fost amendat de comisarii de la Protectia Consumatorilor si pentru ce nereguli.

“Un consumator care vrea sa manance intr-un anumit restaurant, mi-e greu sa cred ca o sa verifice pe site-ul ANPC ca sa se duca sa-si invite prietena, sotia la masa. E mult mai simplu, in momentul in care pune mana pe clanta restaurantului respectiv sa gaseasca un afis ca in ultimele 30 de zile acest operator economic a fost sanctionat pentru diverse deficiente, iar daca doreste sa intre, sa fie informat despre ce s-a intamplat acolo”, a spus Paul Anghel.

El a mentionat ca pentru acest demers exista ca baza legala articolul 18 din OUG, iar pornind de la acest act normativ poate fi elaborat un ordin al presedintelui ANPC, care ulterior sa se transforme in lege sau ordonanta de urgenta.

Paul Anghel a mai spus ca 521 de agenti economici au fost sanctionati, ceea ce reprezinta 7-8% din numarul total al acestora.

“Intre 3.000 si 6.000 de operatori economici isi desfasoara activitatea in judetul Constanta si in preajma litoralului, doar la 521 dintre acestia au fost aplicate amenzi ceea ce poate duce la un procent de 7-8 la suta, probabil ca procentul va scadea in timp. Deci, nu tot ceea ce se intampla pe litoralul romanesc este foarte, foarte rau, intr-un procent foarte, foarte mic, zicem noi, sunt niste situatii vechi care au tot existat si au persistat in timp”, a afirmat Paul Anghel.

Seful ANPC, Paul Anghel, a mai anuntat ca, de la 1 mai si pana pe 12 iulie, au fost facute pe litoral 744 de controale, fiind date 410 amenzi in valoare de peste 2,6 milioane de lei, dar si 243 de avertismente.

Sursa foto: Agerpres / Ilie Bumbac