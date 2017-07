Directorul Institutului National de Cercetare - Dezvoltare Marina “Grigore Antipa” Constanta, Simion Nicolaev, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca din informatiile colectate de catre specialistii institutiei pentru diverse cercetari sunt pusi la dispozitia opiniei publice mai multi parametri care au legatura cu apa de imbaiere din Mamaia, scrie News.ro.

“Dintre toti parametrii am selectat cativa care ar putea sa constituie contributii imediate la imbunatatirea serviciilor, dar si a sigurantei turistilor. Este vorba despre acei parametri care ar putea sa-i ajute pe cei care gestioneaza plajele sa diminueze numarul accidentelor. Acesti parametri la care noi ne-am gandit, din gama larga pe care o colectam, sunt temperatura, salinitate, vant, directie in principal, val si curenti, in special directiile acestora”, a afirmat Simion Nicolaev.

Datele sunt obtinute in timp real de la statia din Mamaia, amplasata la capatul pasarelei din statiune si pot fi consultate pe internet.

Directorul Institutului National de Cercetare - Dezvoltare Marina “Grigore Antipa” a mai spus ca acest sistem va fi imbunatatit in perioada urmatoare si ca intentioneaza si crearea unei aplicatii pentru telefoanele mobile care sa contina aceleasi informatii. De asemenea, se are in vedere si extinderea sistemului in alte statiuni de pe litoral.

Simion Nicolaev a precizat ca nu sunt oferite prin acest sistem si date privind calitatea apei de imbaiere deoarece o analiza de acest tip dureaza o saptamana, iar acest lucru este oricum realizat de reprezentantii Directiei de Sanatate Publica Judeteana Constanta, care recolteaza probe de apa din mai multe zone de pe litoral.

