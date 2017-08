Rute vor fi operate din aprilie 2018. Totodata, compania aloca o noua aeronava Airbus A320 bazei de la Iasi, pentru cele sase rute noi, dupa o investitie de 200 milioane de dolari.

Wizz Air si-a inceput operatiunile de la Aeroportul International Iasi in 2013, iar in 2018, odata cu cresterea operatiunilor cu 70%, va oferi in total mai mult de 650.000 de locuri, pe 14 rute, spre 10 tari.

De asemenea, in 2018, Wizz Air ofera in total mai mult de 9,2 milioane de locuri la vanzare de la 10 aeroporturi din Romania, pe 142 de rute, spre 20 de tari. Compania va avea anul viitor 24 de aeronave alocate bazelor din tara, inclusiv 7 Airbus A321 noi, cu 230 de locuri, si va lucra cu o echipa de peste 800 de angajati.

Wizz Air a fost in 2016 liderul pietei de transport aerian, in functie de numarul de pasageri, cu 5,5 milioane de pasageri. Ea a fost urmata, in ordine, de Blue Air, Tarom si Ryanair.