De la 1 septembrie autocarele Eurolines Romania, care circula spre tari din Europa de Vest, vor fi integrate in reteaua de rute internationala a FlixBus. Astfel, intreaga flota va fi rebranduita sub sigla transportatorului german.

Flixbus, start-up german activ din 2013, este in prezent cel mai are furnizor de servicii transport persoane din Europa. Flixbus nu detine autocare, ci colaboreaza cu diverse companii locale prin care oferta rute intre 26 de tari pe continent.

Din septembrie, liniile internationale ale Eurolines Romania catre Germania, Cehia, Anglia, Italia, Spania si Franta vor fi integrate in reteaua de rute internationala a FlixBus. Sub noul brand, autocarele lui Dragos Anastasiu vor fi dotate cu noi echipamente.

"”Ce ne lipseste noua – si am simtit nevoia acestui parteneriat – este tehnologia noua, pe care autocarele FlixBus o au. Fara tehnologie nu mai faci fata. Speram ca prin aceasta deschidere, cu peste 1.000 de orase noi, in combinatie, putem pana la sfarsitul anului viitor chiar sa dublam cifra, de la aproape 150.000 pasageri transportati anul acesta”, a declarat Dragos Anastasiu.

Calatorii din Romania pot ajunge direct sau prin conexiuni in 1.200 de orase din Europa. Biletele pot fi cumparate de pe site-ul FlixBus.ro, prin aplicatia FlixBus App si in cele aproape 1.400 de puncte de vanzare ale Eurolines Romania din intreaga tara.

Flixbus a intrat in Romania in vara anului trecut, iar in prezent colaboreaza si cu compania Alis Group din Cluj. Reteaua s-a dezvoltat constant si de la inceputul acestei veri au fost adaugate 16 noi destinatii din partea de vest a Romaniei.

Modelul de afaceri al FlixBus se bazeaza pe o colaborare internationala unicat cu industria locala. In cei 4 ani de cand opereaza, FlixBus a construit colaborari cu 250 de parteneri operatori de autocar din intreaga Europa. FlixBus este responsabil de partea de tehnologie, ticketing, relatiile cu clientii, planificarea retelei de rute, marketing si vanzari, in timp ce partenerii locali se ocupa cu operarea autocarelor. In acest mod, start-up-ul in mobilitate a reusit sa creeze cea mai extinsa retea de linii de transport cu autocarul si sa infiinteze peste 6.000 de noi locuri de munca in aceasta industrie. Tinta FlixBus pentru anul 2017 este de 40 million passageri in intreaga Europa.