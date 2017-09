Desi mai sunt romani care merg in agentie de turism, tendinta este ca multi turisti sa isi faca singuri vacantele, in special tinerii, spune Carmen Pavel, proprietara J'Info Tours, care pariaza pe online.

"Multi vor sa isi faca singuri vacantele. Vor exista, in opinia mea, din ce in ce mai multi independenti, dar vor exista si oameni care vor dori consiliere directa pentru diverse tipuri de pachete si vor prefera sa se intalneasca cu agentul de turism in carne si oase decat cu cel virtual. Eu cred ca viitorul este online, cred ca tehnologia ne va domina si daca nu vom sti sa folosim tehnologia in interesul nostru, o sa pierdem teren si o sa ne transformam in agentii de nisa. Nu vom putea sa fim engrosisti daca nu investim masiv in agentie", considera antreprenoarea.

Carmen Pavel spune ca inca sunt oameni care vin in agentie, chiar si pentru city break-uri care pot fi cumparate individual de pe Internet, "dar nu o sa ii gasesti nicioadata in agentie pe cei de 20+ si nici pe cei de 30+".

"Un city break este usor sa ti-l faci independent si nici nu prezinta foarte multe riscuri. Dar inca sunt si cei care cer city break-urile de la un agent. Intr-adevar exista si oameni care vor sa le faca singuri pe toate si asta este tendinta", puncteaza proprietara J'Info Tours.

