Compania low-cost Ryanair a publicat lista zborurilor anulate pana la sfarsitul lunii octombrie, la insistentele clientilor care au cumparat deja bilete de avion. Din si catre Romania sunt anulate 12 curse in 6 zile din septembrie si octombrie.

Ryanair a anuntat recent ca anuleaza 40-50 de zboruri timp de 6 saptamani, pana la finalul lunii octombrie, intrucat pilotii trebuie sa isi ia concediu.

Catre si din Romania sunt anulate urmatoarele zboruri:

sambata, 23 septembrie: FR3956 Roma Ciampino - Bucuresti si FR3957 Bucuresti - Roma Ciampino

duminica, 24 septembrie: FR3990 Bologna - Bucuresti si FR3991 Bucuresti - Bologna

duminica, 1, 8, 15 si 22 octombrie: FR3772 Milano Bergamo - Bucuresti si FR3773 Bucuresti - Milano Bergamo

Daca aveti zboruri intre alte orase, din afara Romaniei, puteti consulta lista curselor anulate aici. Tot pe acest site puteti aplica pentru a primi banii inapoi pe biletele de avion cumparate, in cazul in care nu doriti sa fiti reprogramati pe alte zboruri.

Cum puteti obtine despagubiri pentru zboruri anulate, intarziate sau suprarezervate

Daca zborul vostru a avut o intarziere mai mare de trei ore, a fost anulat cu cateva zile inainte sau in ziua decolarii sau nu ati mai prins loc in avion din cauza suprazervarii (atunci cand se vand mai multe bilete decat numarul de locuri din avion), puteti cere despagubiri, drept definit in Regulamentul Uniunii Europene EU 261/2004 si aplicat tuturor zborurilor din Uniune si catre o tara din afara UE, fie direct companiei aeriene, fie unor companii care se ocupa de compensatii pentru zboruri intarziate/anulate/supraincarcate, ca Flightclaim.ro sau AirHelp.

Totusi, nu puteti obtine despagubiri daca zborul a fost anulat din motive exceptionale, de exemplu din cauza conditiilor meteo nefavorabile, daca ati fost informat ca zborul este anulat cu 2 saptamani inainte de ziua plecarii sau daca vi s-a oferit un zbor alternativ pe aceeasi ruta, cu un orar de zbor asemanator.

Cati bani puteti obtine pentru un zbor anulat sau intarziat

Despagubirile incep de la 250 de euro urca la 400 euro si la un maximum 600 euro, dar depind de durata intarzierii si de distanta zburata si se acorda astfel:

Pentru zboruri in Uniunea Europeana:

250 euro despagubire pentru un zbor intarziat de pana la 1.500 km

400 euro despagubire pentru un zbor intarziat mai lung de 1.500 km

Pentru zboruri in afara Uniunii Europene: