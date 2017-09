Pentru a da o mana de ajutor celor vor sa puna pe hartie cheltuieli posibile pentru urmatoarea calatorie, specialistii Momondo.ro au studiat costurile de baza pentru un concediu in 50 cele mai populare destinatii2 si au facut o clasificare a celor mai scumpe si mai ieftine tari in comparatie cu Romania.

Daca ne gandim la un cos de cumparaturi din vacanta3 ca la un indicator relativ care prezinta investitia financiara pentru bunuri si servicii necesare, consumate de obicei in concediu, atunci ne referim la costul unor produse alimentare, al transportului, al mancarii si bauturii consumate in cafenele si restaurante la destinatie

Top 5 destinatii scumpe si ieftine pentru calatorii

Rezultatele analizei arata ca bugetul aproximativ pentru acoperirea acestor cheltuieli de baza in vacanta in Romania este putin peste 200 de lei. Comparativ cu aceasta suma, cea mai scumpa tara pentru calatorii romani a devenit Islanda, unde costul pentru aceleasi produse este de patru ori mai mare.

Unde cheltuiesti cel mai putin in lume

Tarile cele mai convenabile ca pret sunt Ucraina, India si Tunisia. In functie de distanta pe care fiecare in parte este dispus sa o parcurga si de interesul fata de o cultura diferita sau mai degraba similara, toate aceste trei destinatii permit relaxare si descoperirea culturii locale la costuri asemanatoare, cu aproape 36% mai mici decat in Romania.

Costul cumparaturilor in cele mai populare destinatii de vacanta

Printre destinatiile populare anul acesta in randul romanilor, cele mai atractive costuri de cumparaturi sunt in India si in Egipt, unde este posibil sa cheltuiti cu 36%, respectiv 34% mai putin decat in Romania pentru bunuri si servicii similare. In acelasi timp, preturile din tarile invecinate cu Romania, precum Polonia, Cehia, Turcia, corespund pe deplin celor din tara. Pentru cei care vor sa plece pe un continent indepartat, Mexic este destinatia a caror costuri de baza se apropie de cele din Romania (chiar cu -3% mai mici).

Din top 10 destinatii cautate de catre romani in 2017, costul minim pentru cumparaturi este in Thailanda si Portugalia, iar cel maxim in Marea Britanie si Franta. In acelasi timp, tarile care presupun costuri ridicate, dar in continuare populare in randul calatorilor romani sunt Italia, Statele Unite ale Americii si Germania, totodata Spania si Grecia, acestea avand costuri asemanatoare.

„Pentru cei care se intreaba daca e mai avantajos sa petreaca un concediu in tara sau in strainatate, intrebarea ramane una deschisa pentru raspunsuri multiple pentru ca depinde de mai multi factori si, mai ales, de ce cauta fiecare. E important sa stim ca, pe langa costurile de zbor si de cazare, cheltuielile care vin la pachet cu o astfel de calatorie fac parte din bugetul pentru vacanta aleasa. Poate fi vorba de obiceiuri zilnice sau de dorinte spontane, cum ar fi o cafea sau un pahar cu vin, pranzul in oras sau un drum cu taxiul. Tarile latine, in special Italia, Spania si Portugalia atrag constant turisti din Romania, atat prin istoria si cultura familiare si fascinante pentru mai multe categorii de varsta, cat si prin nenumarate oferte de calatorie accesibile ca pret. Cu toate acestea, cheltuielile la fata locului pot ajunge si de doua ori mai mari fata de un concediu petrecut in Romania. Pe de alta parte, destinatii din Africa si Asia, precum Sri Lanka, Maroc, India sau Egipt pun la dispozitie servicii de baza care pot ajunge cu 36% mai ieftin decat cele din tara. De aceea, in ceea ce priveste planificarea calatoriei, comparatiile de acest tip sunt utile pentru a gasi varianta cea mai potrivita intre bugetul personal si costurile necesare inainte si in timpul unei vacante cat mai placute", spune Mircea Giurca, marketing manager Momondo.ro.

Sursa foto: Pixabay.com