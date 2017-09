Valoarea sejururilor vandute pe baza voucherelor de vacanta se situeaza sub asteptari, pana la finalul lunii iulie fiind de numai 10,3 milioane de euro, intrucat acestea se acorda in prezent numai in sistemul privat, a anuntat duminica patronatul Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism din Romania (ANAT).

Reprezentantii ANAT estimau initial ca si angajatii din sistemul public, respectiv 1,2 milioane de persoane, vor primi vouchere de vacanta in acest an si astfel piata putea sa creasca de la 10 milioane de euro anul trecut la 380 de milioane de euro, potrivit calculelor patronatului, scrie News.ro. ”Intre timp, in cazul bugetarilor, valoarea lor a fost stabilita la numai 1.450 de lei/persoana, iar...