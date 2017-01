Retailerul declara ca dezvoltarea din ultimul an a insemnat, in primul rand, investitie in logistica - in prezent suprafata totala a depozitelor atinge 8000mp si investitie in personal – la finalul anului 2016 CEL.ro avea 150 de angajati

Conform datelor oferite de retailerul online, in 2016 telefoanele mobile au generat vanzari mai mari cu 60% ca valoare si cu 30% ca numar de unitati fata de 2015. Valoarea medie a unei achizitii de telefoane a crescut fata de 2015 cu 25% si se pare ca in 2016 clientii au preferat terminalurile cu ecranul mai mare (media ecranului in 2015 era de 4.3", iar in 2016 a fost 5").

Electrocasnicele au inregistrat o crestere de 100%, iar categoria de componente si echipamente IT de 40%. Televizoarele au crescut cu 60% ca numar de unitati si s-a observat o tendinta crescuta a interesului clientilor pentru diagonalele de 55" - 65" si caracteristica 4K.

Vanzarile din 2016 au fost sustinute si de categoriile de gadgeturi, parfumuri, ceasuri si home&deco.

In 2017 se estimeaza o crestere in vanzari de aproximativ 30% sustinuta de eforturile echipei, investirea constanta in sistemul logistic si diversificarea portofoliului de produse. Una dintre categoriile nou adaugate pe site este cea de asigurari RCA, acest tip de vanzare parand deja sa aiba un potential foarte mare de dezvoltare in 2017.

In 2016 vizitele de pe dispozitivele mobile au crescut cu 45%, ajungand la 42% din totalul vizitelor pe site. Tranzactiile de pe aceste device-uri reprezinta insa in continuare doar 27% din totalul tranzactiilor. Se pare ca dispozitivele mobile sunt din ce in ce mai preferate momentan in prima parte a procesului de cumparare, majoritatea achizitiilor facandu-se inca de pe desktop.

In ritmul in care evolueaza lucrurile insa, dispozitivele mobile au un potential din ce in ce mai mare sa devina si dispozitivele finale preferate in procesul de cumparare - cumparaturile de pe mobile au inregistrat o crestere de 72% fata de 2015.

Principalii concurenti ai CEL.ro sunt eMag, Altex, Flanco, dar si PCGarage.ro sau EvoMag.ro.