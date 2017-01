Dispozitivele mobile sunt principalul canal de informare pentru tot mai multi romani. Cu ajutorul lor, clientii eMAG afla imediat informatii despre produsele pe care si le doresc si le pot cumpara oricand, de oriunde s-ar afla. In 2016, peste 151 de milioane de vizite inregistrate pe site-ul eMAG (55% in medie din traficul total) au venit de pe smartphone si tableta, in crestere de 2,2 ori fata de anul precedent.