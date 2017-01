eMag a lansat o sectiune dedicata exclusiv micilor antreprenori romani, acestia putand astfel sa aiba acces la intreaga piata din Romania, prin intermediul platformei celui mai mare eCommercer din tara. Ce asteptari are eMag si ce fel de antreprenori accepta in platforma, citeste mai jos.

“Am realizat ca sunt multi mici antreprenori din Romania care au timp, talent. Micii antreprenori romani sunt baza unei economii sanatoase – produc valoare, angajeaza oameni. Tot ei sunt, insa, vulnerabili la toate schimbarile – legislative, de forta de munca. Le pleaca oamenii usor, se intampla foarte multe lucruri si este, per total, un business foarte volatil. De asemenea, acesti mici antreprenori care produc lucruri au limitare geografica – de obicei ii vedem in targuri sau la marginea drumului”, spune Iulian Stanciu, CEO la eMag.

Obiectivul Deschide Romania

eMag urmareste sa sustina antreprenoriatul romanesc, putand integra in platforma un numar nelimitat de antreprenori si de produse.

Compania se adreseaza producatorilor locali, ONG-urilor si intreprinderilor sociale, PFA-urilor (mesteri care fac ii, ceramica, de exemplu). Cum functioneaza? Antreprenorii vin cu produsele, selecteaza programul “deschide Romania” apoi dureaza circa 30 de zile pana cand produsele sunt incarcate in site; intre timp, angajatii eMag ii sustin si le ofera consiliere. Produsele trebuie sa fie utile, standardizate si sa respecte standardele de calitate legale. De asemenea, produsele trebuie sa fie utile si documentate corespunzator – aici vor primi consiliere de la eMag.

“Ii ajutam cu partea de etichetare, de fotografie, pentru a respecta normele in vigoare. Apoi ajutam cu partea de transport. Sunt sectiuni dedicate si, apoi, accesul celor 20 de milioane de vizite ar putea fi indreptate si catre

Se adreseaza anrtreprenorilor cu cifra de afaceri sub 500.000 de lei. “Dupa ce depasesc aceasta cifra, nu ii dam afara, ci nu vor mai beneficia de toate avantajele”, spune Iulian.

Comisionul mediu ar urma sa fie undeva in jurul a 5-6%, spune Iulian Stanciu.

Avantaje

Antreprenorii vor avea o piata de deschidere internationala. “Ii conectam cu toata tara si, daca vor dori, si cu tarile unde mai avem marketplace. Comisionul este redus la jumatate, iar pentru intreprinderile sociale si ONG-uri, comisionul este zero”, subliniaza Iulian Stanciu.

Totodata, promovarea este gratuita si sunt ajutati cu sistemul de livrare, pentru a nu semna ei contracte cu curierii.

Proiectul este deja Live in site; periodic, bannerul principal va fi “Deschide Romania”, existand si o sectiune separata in home page-ul eMag.ro. Totodata, tot pe site, va exista un pop-up pentru promovare.

Experienta de cumparare este similara cu achizitia oricarui alt produs de pe site-ul celui mai mare eCommercer din tara.

Estimari si date

Proiectul este pregatit de cateva luni, ajungand la un numar de 32 de antreprenori inclusi in program. Acestia comercializeaza peste 5000 de produse, in peste 98 de categorii – produse pentru casa, pana la mobilier, produse pentru copii sau imbracaminte si accesorii. “Nu avem un focus pentru o anumita regiune geografica, ne asteptam la un mix”.

Impreuna, au generat vanzari de circa 600.000 de lei.

Pe viitor, compania vrea sa atraga 400 de antreprenori in Deschide Romania si 50.000 de produse romanesti comercializate. Platforma va genera pentru acestia peste 14 milioane de lei, in primul an.

In cinci ani, vanzarile comerciantilor romani care produc in Romania vor ajunge la circa 100 de milioane de lei.

eMag Marketplace a ajuns in prezent la peste 2.400 de selleri activi, peste 1,25 milioane de produse, fiind listate in peste 2.000 de categorii.

Sursa foto: Shutterstock: antoni halim