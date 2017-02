Apetitul romanilor pentru gadget-uri creste de la an la an, potrivit Quickmobile.ro . Astfel ca, in 2016, cererea pentru gadget-uri precum bratarile fit, device-uri de media streaming, drone, roboti sau produse smart-home, s-a majorat cu aproximativ 150%. Potrivit datelor Quickmobile, cel mai bine vandut gadget in randul pasionatilor de tehnologie, in 2016, din oferta retailerului, a fost Google Chromecast 2.

Acesta este un gadget util celor care doresc sa isi proiecteze filmele si emisiunile din aplicatiile preferate pe propriul televizor. Device-ul ocupa si pozitia a treia in topul celor mai cumparate produse tech de catre romani anul trecut, fiind precedat de smartphone-urile Galaxy J5 2016 Dual Sim, produse de Samsung si Xiaomi Mi 4C.

Gadget-urile noi care au atras atentia romanilor, in 2016, au fost dronele, lucru care s-a observat inca de la inceputul anului trecut, urmate de smartwatch-uri, bratari fitness, roboti si produse smart-home.

„In ultimul an am observat o schimbare in ceea ce priveste comportamentul iubitorilor de tehnologie. Daca pana acum cativa ani topul celor mai solicitate produse tech era completat preponderent de smartphone-uri, in prezent lucrurile s-au schimbat. Categoria de produse care a inregistrat cea mai mare evolutie in 2016 a fost cea a gadget-urilor, cererea pentru aceste dispozitive crescand cu 150% in perioada aferenta. Estimam ca acest trend se va mentine si pe parcursul anului 2017”, a declarat Tudor Tiboc, general manager al Quickmobile.

In ceea ce priveste suma medie cheltuita de clientul Quickmobile anul trecut pentru gadget-uri, aceasta s-a ridicat la 1.000 de lei. Insa, au fost si multi romani care au optat pentru produse premium sau cu functii mai complexe. Astfel, pentru o drona DJI Inspire, acestia au platit 13.999 de lei, iar pentru smartwatch-ul din editia limitata Hermes Apple Watch, au cheltuit 8.999 de lei.

Din totalul comenzilor de gadget-uri inregistrate de Quickmobile anul trecut, cele mai multe au provenit din Capitala, respectiv Cluj-Napoca, Iasi, Timisoara si Baia-Mare.