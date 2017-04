"70% crestere si anul acesta, ar trebui sa ne apropiem de afaceri de 45 de milioane de euro". Interviul cu Dan Vidrascu, CEO la Elefant.ro , unul dintre cele mai dinamice magazine online din tara, incepe "in forta". Compania urmeaza sa isi creasca numarul de furnizori, sa intre pe mai multe nise si sa se extinda si in alte state, pe langa Republica Moldova. "In urmatoarele luni vom intra in Bulgaria, vedem insa oportunitati in diverse tari din UE unde, poate surprinzator, nu sunt acoperite suficient de bine mai multe nise, in ciuda prezentei liderului incontestabil, Amazon".

Sunt tari precum Italia, Franta, unde CEO-ul Elefant vede nise in care mai poti intra, neexistand inca jucatori mari.



Compania va ajunge la 40 de pick-up point-uri in cursul lunii mai, in prezent avand 35. "Vom acoperi orase mari si Bucurestiul, in intregime". Categoriile de cosmetice si parfumuri au un trend foarte bun, urmand sa devina "o categorie mare de tot in cursul acestui an".

"Daca ne uitam la nivel de piata, era anormal ca o companie care are o crestere de 60-70%, cartea sa devina predominant categoria numarul 1. Industria este de circa 60 de milioane de euro, daca ne referim la retail. Daca adaugam si tot ce inseamna componenta de educational, probabil ajungem la circa 120 de milioane de euro, dar asta-i tot. Pe cand, dintre cele 8 categorii mari prezente pe Elefant.ro, sunt unele care au o piata totala de cateva miliarde!".

Dan Vidrascu considera ca preturile agresive sunt (inca) foarte importante. "Motivul principal pentru care un consumator incepe sa descopere experienta de a achizitiona online pleaca de la pret, in timp descoperind si multe alte avantaje, in care cred foarte tare. Dar PRETUL este cel care declanseaza interesul pentru aceasta optiune. De-a lungul timpului au fost diferite discutii cu oameni din echipa care m-au contrazis, mi-au vorbit de convenience, de alte lucruri, insa trebuie sa fim realisti si sa vedem unde este piata, acum. Si a noastra este inca foarte price sensitive. Daca eCommerce-ul reprezinta 8% din retail-ul american, in Romania nici nu a depasit 2%. Da, o sa creasca foarte mult, vad un viitor in care se va cumpara foarte mult online, este inevitabil", puncteaza Dan Vidrascu.



Afla din interviul video cele mai noi tendinte din piata, ce strategii de extindere are Elefant.ro anul acesta, dar si perspective inedite asupra pietei de eCommerce.