"Este un proiect extrem de complex, cu o investitie financiara foarte mare. Acesta este si motivul pentru care am devansat lansarea acestui marketplace de cateva ori", spune Mihai.

Mutarea showroom-ului Evomag in toamna lui 2016, dupa o investitie de 100.000 de euro, a adus companiei multiple beneficii. In primul rand, spune Mihai zambind, "locurile de parcare. O problema permanenta in Bucuresti si, la noua locatie, am rezolvat o problema chiar importanta, pe care am primit feedback constant. Apoi, spatiul de stocare este dublu, un lucru important", puncteaza Mihai Patrascu.



Intre 30-40% din comenzile din Bucuresti sunt ridicate din showroom. "LIvrarile in tara au crescut mai rapid decat comenzile din Bucuresti. Avem 7 puncte de livrare, de saptamana aceasta si in Pitesti", spune Mihai.



Cand vine vorba de angajari, fiind pana la urma o afacere de familie, Mihai se uita in primul rand "la calitatea omului si cei sapte ani de acasa. Stiu ca este, poate, un cliseu, insa este extrem de important. Omul sfinteste locul, si business-ul. Echipa de management trebuie sa fie foarte legata, sa comunice foarte bine". Compania are, in prezent, 70 de angajati.



