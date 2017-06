Epiesa.ro, unul dintre cele mai mari magazine online de piese si accesorii auto, lansat in 2011 de catre antreprenorul Ionut Catalin Sutu, isi propune sa ajunga pana la finalul anului la zece magazine in marile orase ale tarii.

In acest an, Epiesa.ro a deschis doua magazine – in Constanta si Oradea – in prezent reteaua numarand sase locatii, in Bucuresti, Constanta si Oradea. Din aceste unitati clientii pot ridica produsele comandate online.

Pana la finalul anului 2017, retailerul isi propune sa ajunga la un numar total de 10 magazine in marile orase, ceea ce presupune o investitie de peste 250.000 euro.

In cei sase ani de activitate, Epiesa.ro a inregistrat peste un milion de comenzi si a incheiat anul trecut cu afaceri de 10 milioane de euro.