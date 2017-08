La doar 20 de ani, cand multi tineri de varsta lui inca se gandeau pe ce drum o sa o apuce in viata, Daniel Henegariu punea bazele unei afaceri in mediul online, iar in prezent genereaza venituri de aproape 2,5 milioane de euro. Este vorba de Daniel Henegariu, proprietar al Autolux.ro si Maniamall.ro .

Tanarul antreprenor a descoperit oportunitati uriase in mediul virtual, cand multa lume era sceptica in privinta securitatii online-ului, a crezut foarte mult in puterea Internetului de a vinde produse, iar magazinele sale online se afla, la ora actuala, pe profit.

“Multi prieteni nu au crezut in acest tip de afacere. Au motivat prin faptul ca sunt mult prea tanar, nu am experienta, nu am resurse financiare pentru a deschide o afacere, iar pe aceea vreme putini credeau in vanzarile online. Imi amintesc cum multa lume intreba mirata: “Cine comanda de pe Internet?”. Am crescut treptat, prin mii de ore de munca si nopti nedormite, imi veneau ideei noi pe care le aplicam si aveau succes. Era mult mai comod pentru oameni sa cumpere piese de pe un magazin online decat dintr-un magazin fizic, deoarece piese oricum trebuiau facute pe comanda, si il scuteam pe client de un drum inutil. Basca faptul ca erau mai ieftine din online, deoarece nu plateam spaĊ£iu de depozitare sau alte cheltuieli specifice unui magazin fizic. La vremea respectiva, si din punct de vedere al promovarii era mult mai simplu ca acum, deoarece doar cateva site-uri de anunturi aveau trafic si nu aveai nevoie de site-ul propriu. Dupa ce site-ul autolux.ro a devenit unul de succes, datorita cererilor si din alte domenii, am fondat maniamall.ro, unde am inceput sa vand si alte tipuri de produse. Prinsesem mecanismul, aveam toata experienta necesara pentru a vinde online, iar la al doilea site mi-a fost mult mai usor sa vand. Pot sa spun ca vanzarile se dubleaza anual deoarece lucram intens la dezvoltare si programare, iar in fiecare luna dezvoltam noi programe care ne ajuta sa evoluam”, spune antreprenorul Daniel Henegariu, acum la varsta de 27 de ani.

In 2016, Autolux.ro a avut incasari de 1.6 milioane de euro si un profit de 175.000 de euro in conditiile in care s-a investit lunar in dezvoltare si software, “cat despre Maniamall este in continua ascendenta accelerata, muncim zilnic la gama de produse si crestere in vanzari. Maniamall este creat din ambitia mea de a reusi si in alt domeniu decat cel al accesoriilor auto vandute online”, spune Daniel, pentru wall-street.ro.