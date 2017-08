Vara, in general, se inregistreaza o stagnare a vanzarilor online, iar in multe industrii sunt chiar scaderi de pana la 50%. Aceste scaderi sunt explicate prin corelarea dintre vreme si e-commerce. Totodata, nici mediul offline nu este neschimbat. Cele mai cautate produse devin cele din sectorul alimentar, produsele cosmetice, precum lotiuni de plaja, creme sau produsele din fashion de tipul costume de baie sau echipamente pentru drumetii.

Sunt insa la mare cautare produsele electronice si electrocasnice, de la aer conditionat la frigidere si chiar televizoare, folosite frecvent in sectorul HoReCa. In medie, in aceasta perioada, vanzarile la astfel de produse cresc cu aproximativ 50% fata de extra sezon.

Cand vine vorba de magazine online, vanzari mai mari sunt inregistrate in domenii corelate cu pregatirea vacantei sau a concediului. De asemenea, e cerere si pentru jucarii de exterior: casute care pot fi montate in aer liber, tobogane, piscine, dar si produse de camping sau cele pentru iesiri in aer liber. Pentru a sustine aceste vanzari, este nevoie de un marketing foarte bine facut, planificat cu cel putin cateva luni inainte de inceperea propriu-zisa a perioadelor de varf.

Sfaturi pentru cresterea vanzarilor in sezonul estival

„Cand vrei sa te pregatesti corespunzator pentru vanzarile de vara, trebuie sa ai in vedere, in primul rand, o planificare riguroasa a campaniilor tale de marketing. In al doilea rand, un comerciant online trebuie sa se asigure ca a luat in calcul toate aspectele pe care aceste campanii le presupun. De la selectarea articolelor pe care vrea sa le vanda, asigurarea stocului si pretul acestora, pana la alocarea unui timp necesar pentru activitati de SEO, care trebuie incepute cu aproximativ trei-patru luni inainte de vanzarea propriu-zisa.

De asemenea, pentru ca discutam despre campanii online de promovare, trebuie sa avem in vedere si aspecte precum imaginile sau materialele video pe care le folosim. Daca sunt asteptate multe comenzi, comerciantul trebuie sa se asigure ca si serverul este pregatit sa sustina un ritm alert de vanzari“, a declarat Liviu Taloi, fondator ECOMpedia, portal specializat in marketing online si e-commerce.

Tendintele de cumparare de peste vara pot fi anticipate in baza activitatii pe care fiecare magazin online a avut-o in anii precedenti. Predictibilitatea vine din observarea vanzarilor pe o perioada anterioara de cel putin doua sau trei extra sezoane si sezoane, adica doua sau trei cicluri de vanzare pentru o gama de produse. Predictiile pot fi facute de la an la an pe baza propriilor cifre din Google Analytics.

De asemenea, companiile de cercetare realizeaza astfel de studii de piata care arata care sunt tendintele pentru anumite sezoane din an sau statistici despre produsele sezoniere.

Care sunt produsele pe care sa le promovezi pe timp de vara

Pentru a sustine vanzarile din sezonul cald, trebuie facute campanii la produsele care se vand cel mai bine. De la costume de plaja la inghetata, pentru toate pot fi folosite pachete de doua produse la achizitia unuia, de exemplu. De asemenea, pentru a stimula achizitia acestora, pot fi asociate si diverse servicii, precum livrarea gratuita peste o anumita suma.

„Este bine ca aceste campanii sa fie cat mai creative. In aceasta perioada nu trebuie folosite neaparat reducerile de pret. Cand vine vorba de promotii in online-ul romanesc, nu cred ca exista creativitate suficienta. Pot fi gasite multe modalitati de a face o campanie de vara. Formatul si creativitatea campaniilor sunt cele care dicteaza succesul in promotiile dedicate sezonului cald. Lasa-ti imaginatia libera, cunoaste-ti foarte bine publicul si alege canalele media potrivite!

Trebuie sa faci promovare pe toate canalele media la care ai acces, de la Google Adwords si Facebook, la Pinterest, Instagram si desigur, SEO. O alta metoda buna de promovare sunt evenimentele sau actiunile de PR. Canalele media ar trebui insa folosite in aceeasi masura pe timpul verii, cat si in celelalte perioade din an. Ce se schimba in timpul verii este adresabilitatea mai buna catre dispozitivele mobile. Este chiar recomandat ca bugetele alocate pentru mobile marketing sa fie crescute“, a explicat Liviu Taloi.

Anual in e-commerce se inregistreaza o crestere medie de 20%, iar de la un sezon la altul cresterile sunt constante. Desi predictibila aceasta crestere, foarte multi comercianti atat din mediul online, cat si din offline depind pe timp de vara de temperaturile care se inregistreaza in aceste perioade si pot fi luati prin surprindere.