Tu faci fapte bune? Orice roman care angajeaza sau lucreaza pe cont propriu (freelancer) poate redirectiona 2% din impozitul pe venit, bani care oricum merg la stat automat, pentru a sustine diverse cauze. Iata in ce judete din tara romanii redirectioneaza cei mai multi bani pentru a face o fapta buna.

Wall-Street.ro te incurajeaza sa redirectionezi 2% din impozitul pe venit pana pe 25 mai 2017 prin noua campanie "Cu doar 2% faci 100% bine".

Daca ai salariu sau PFA, poti redirectiona 2% din impozitul pe venit pentru a sustine o cauza sociala, un gest care este gratuit pentru ca nu implica bani in plus din propriul buzunar. Bani redirectionati sunt aferenti veniturile realizate in anul fiscal 2016. Afla de aici cum poti sa redirectionezi 2%.

Iata judetele in care romanii redirectioneaza cei mai multi bani prin 2%, potrivit datelor ANAF pe anul fiscal 2015:

TOP JUDET SUMA LEI 1 Bucuresti 36.781.702,62 2 Arges 6.940.419,20 3 Prahova 6.607.999,03 4 Cluj 6.340.585,00 5 Timis 6.312.662,57 6 Dolj 4.724.509,24 7 Constanta 4.606.617,81 8 Bihor 4.601.734,65 9 Mures 4.136.481,32 10 Iasi 4.080.688,41

Dupa cum puteti observa diferenta intre suma stransa in Capitala si suma urmatoare este destul de mare. Cele 9 judete (Arges-Iasi) au adunat suma totala de 48.351.697,23 lei in 2015, la o distanta de 11 milioane lei fata de Bucuresti.

Cum stau lucrurile in sectoarele din Bucuresti

In anul fiscal 2015, doar 1,8 milioane de romani cu venituri (salarii sau PFA) au ales sa redirectioneze 2% din impozitul pe venit, desi in Romania exista peste 8,3 milioane de contribuabili (persoane fizice si persoane fizice autorizate), potrivit datelor ANAF.

Cum poti sa redirectionezi 2% din impozitul pe venit

Daca esti salariat cu carte de munca descarci, printezi si completezi Formularul 230, iar daca ai venituri din activitati independente (profesii liberale, drepturi de proprietate intelectuala, chirii) descarci, printezi si completezi Formularul 200.

In formular trebuie sa introduci datele personale si datele fundatiei/asociatiei/ONG-ului catre care vrei sa donezi. De asemenea, in formular trebuie mentionat anul 2016, anul aferent veniturilor tale.

Pentru a simplica procesul, poti descarca Formularul 230 sau Formularul 200 cu date precompletate despre fundatie sau ONG direct de pe site-ul fundatiei sau ONG-ului catre care vrei sa redirectionezi 2% din impozitul pe venit.

Ce faci mai departe cu formularul: unde il trimiti

Formularul 230 sau Formularul 200 trebuie sa ajunga in final la sediul ANAF de care apartii sau de care apartine compania la care lucrezi. Mai multe metode de trimitere:

il depui la sediul fundatiei sau ONG-ului catre care vrei sa redirectionezi 2%

online pe site-ul ANAF in " Spatiul privat virtual " (este necesar sa faci cont)

" (este necesar sa faci cont) prin posta, cu adresa sediului ANAF de care apartii sau de care apartine compania la care lucrezi

direct la sediul ANAF de care apartii sau de care apartine compania la care esti angajat

Tine minte, formularul trebuie trimis pana pe 25 mai 2017. De asemenea, fii constient ca prin redirectionarea a 2% controlezi unde merg banii tai, unde ajung concret si ce se intampla cu ei.

"Cu doar 2% faci 100% bine" este o campanie wall-street.ro de informare, educare si constientizare, prin care sustinem faptele bune. In perioada urmatoare vom publica articole si analize despre domeniile si cauzele spre care poti redirectiona 2% din impozitul pe venit.