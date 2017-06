Structurat sub forma unei conferinte de o zi, Fashion ROute isi propune sa radiografieze drumul pe care il parcurg articolele de imbracaminte si accesoriile din momentul 0 – etapa productiei – pana cand ajung la raft. Pe langa analiza domeniului – dimensiunea pietei, jucatorii locali, straini sau din e-commerce – evenimentul pune accent pe provocarile si dificultatile intampinate de antreprenorii romani inca de la lansare pana la extinderea in afara granitelor.

1. Radiografia sectorului de fashion

Fashion ROute isi propune sa analizeze piata romanesca, sa redea specificul si dimensiunea ei, cum se imparte intre retailul fizic si cel online, precum si cat reprezinta productia locala si brandurile autohone versus retailerii straini. Vom avea un studiu de piata, insight-uri interesante si dezbateri interactive pe seama acestor aspecte.

2. Speakeri de top

Cum analiza sectorului de fashion nu putea fi lasata decat in seama profesionistilor, la Fashion ROute vei avea ocazia sa ii asculti si sa interactionezi cu speakeri de top precum: Mara Cristina, brand manager Miniprix, Simona Mincu, head of communication Answear, Corina Cimpoca, fondator MKOR Consulting, Andrei Chirila, chief marketing officer Fashion Days, Cristina Batlan, director de creatie si co-fondator Musette, Otilia Flonta, fondator Otilia Flonta, Roxana Cernica, director moda Carrefour, Philippe Besadoux, CEO Montecristo Retail Group, Daniela Popescu, associate director Colliers Romania, Florin Cucu, director general Sofiaman, Mihaela Mihalache, business developer Condur by alexandru si Alin Copindeanu, co-fondator Tudor. Personal Tailor.

3. Discursuri motivationale de tip TED

Pe langa analize si dezbateri, in al doilea panel - Producatorii romani, ambasadori ai brandului de tara in retailul de fashion international - vom avea doua discursuri motivationale ale unor antreprenori romani care au reusit sa guste din succesul international. Cristina Batlan ne va impartasi povestea brandului Musette si cum a ajuns unul dintre cele mai renumite branduri internationale romanesti, iar Otilia Flonta ne va oferi tips&tricks, pornind de la experienta de peste doua decenii in productie, dintre care jumatate orientata exclusiv catre piata externa.

4. Fashion ROute Market Place

In plus, in paralel cu conferinta de business Fashion ROute, organizam targul vestimentar Fashion ROute Market Place, unde zeci de producatori romani isi expun creatiile. Vino la o sesiune de shopping si inspiratie in sala Iridium, hotel Sheraton, unde vor fi prezente branduri precum Otilia Flonta, YVY, Iutta, Bookletta, Madam Mitza, ARGO ART by Andreea Buga si multi altii.

Participa gratuit la eveniment! Inscrie-te si aplica aici pana vineri, 16 iunie, ora 18.00. Daca vei fi selectat (a) sa participi la conferinta vei fi contactat(a) intai telefonic, apoi pe e-mail pentru confirmare.