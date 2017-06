Montecristo Retail Group, compania care detine in Romania si Bulgaria brandurile de moda Kenvelo, Lee Copper, Time Out si Tom Tailor, va deschide magazinul online incepand cu luna octombrie a acestui an. Cu toate ca, Philippe Besadoux, CEO grupului, a precizat ca nu are incredere in mediul online pentru industria fashionului, dat fiind ca un consumator se simte mai bine intr-un magazin dintr-un mall, in cadrul conferintei Fashion ROute.

Montecristo Retail Group a vandut anul trecut imbracaminte in valoare de 38 milioane euro si are in plan pentru anul acesta sa se dezvolte si in mediul online.

"Eu nu cred in online. Un consumator are nevoie sa simta mirosul unui magazin si asta nu se va schimba niciodata. Nu poti sa probezi o pereche de jeansi intr-un magazin online. Mentalitatea romanilor este sa cumpere haine din mall, ei prefera sa probeze, sa aiba timp si sa petreaza o zi intreaga in mall pentru cumparaturi", a afirmat Philippe Besadoux, CEO Montecristo Retail Group.

In acelasi timp, Besadoux crede ca mall-urile din Romania arata bine si ar avea nevoie de mai mult divertisment.

Chiar daca nu am incredere in mediul online, vom deschide magazinul online in octombrie, a adaugat CEO-ul Montecristo Retail Group.

Noul magazin va fi unul multibrand, compania punand pariu pe acest tip de magazine pentru ca ofera consumatorilor o gama mai mare de produse. Magazinele multibrand sunt mult mai usor de magageriat si pot concura cu marile branduri, a explicat Besadoux.

Montecristo Retail Group detine si administreaza brandurile Kenvelo, Time Out, Lee Copper si Tom Tailor pe Romania si Bulgaria, desi brandurile mentionate sunt prezente pe mai multe piete europene. Totodata, grupul are aproximativ 100 de magazine, dintre care zece sunt mixte, oferind mai multe branduri ale grupului.

Conferinta Fashion ROute este organizata de publicatia wall-street.ro. Partenerii evenimentului sunt Miniprix, Answear si MKOR Consulting iar sponsorii sunt Vivo! si Custom Soft.

Sursa foto: Ovidiu Udrescu