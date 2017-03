Insa, de cele mai multe ori talentul este „lustruit” cu celebritate. Are si Romania astfel de programatori de calibrul lui Zuckerberg sau Larry Page? Iar pentru cunoscatori: genii precum Linus Torvalds (creatorul Linux), Anders Hejlsberg (creatorul Turbo Pascal) sau Jeff Dean (creierul din spatele algoritmului de indexare al Google)?

Raspunsul este categoric da si probabil chiar si mai talentati, insa comunitatea romaneasca de coderi este inca la inceput, iar societatea inca nu este obisnuita sa caute „vedete” in aceasta industrie.

In contextul in care piata locala se indreapta cu pasi rapizi spre a deveni un hub informatic, cu sute de firme care angajeaza programatori talentati, wall-street.ro si ING Software Development Center isi propun prin lansarea platformei Oamenii din Spatele Codului (OSC) sa aduca in lumina reflectoarelor programatorii de care ar trebui sa ne mandrim.

Platforma OSC este despre acesti programatori valorosi, a caror meserie este si hobby si care prefera sa ramana in tara si sa creeze ... nu doar linii de cod, dar si valoare adaugata in economie.

Si pentru ca un progrmator bun trebuie sa se reinventeze din cand in cand, sa tina pas cu tehnologiile si noutatile din industrie, pe platforma Oamenii din Spatele Codului vei gasi sfaturi pentru cariera in programare, tendintele de care ar trebui sa tii cont, provocari intelectuale (quiz-uri si exercitii de programare), dar si povestile din spatele unor coderi cu adevarat geniali.

De asemenea, experti din cadrul ING Software Development Center, cat si o serie de programatori din industrie sau freelanceri, vor publica constant opinii relevante pentru comunitatea de coderi.

Speram ca invitatia noastra sa fie acceptata de catre cat mai multi experti “din spatele codului” si aceasta platforma deschisa sa scoata la lumina realitatea industriei si oamenii valorosi din spatele ei - Marian Ion, CEO al ING Software Development Center

"Noi credem in colaborare, mai degraba decat in spiritul competitiv. Si avem incredere ca valoarea generata de colaborarea intre profesionisti este de nepretuit. Astfel, prin aceasta platforma, ne-am dorit sa lansam o invitatie la dialog. Un dialog intre profesionistii in domeniu, intre cei care au ceva de impartasit, de la care putem invata ceva si care pot creste standardele si conversatia pe piata IT din Romania", a declarat Marian Ion.