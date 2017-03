Un programator bun are 3 elemente esentiale in ADN-ul profesional: pasiunea, curiozitatea si dorinta de a invata. Prin urmare, daca acesta nu se va simti provocat in fiecare zi la job si nu va avea posibilitatea sa invete lucruri noi, va pleca. "Nu ai cum sa tii in zilele noastre un programator nefericit la birou. Este absolut imposibil, va schimba job-ul a doua zi", spun Radu Enuca (foto stanga) si Virgil Nastase (foto dreapta), doi experti din cadrul ING Software Development Center.

Pana unde merge pasiunea in cazul lui Radu?

Pana la a invata de cate ori are ocazia ceva nou, un limbaj de programare sau o tehnologie. El recunoaste ca isi foloseste concediile pentru a invata cate un nou limbaj. In ultima vacanta, a invatat timp de 2 saptamani pe plaja Haskell, un limbaj functional de programare.

Dezvoltarea de software a devenit o meserie foarte interesanta in zilele noastre, fiind atat provocatoare la nivel intelectual, cat si generoasa financiar. Fata de acum 15-20 de ani, cand avocatii, contabilii si medicii erau aspiratia oricarui parinte, programarea a devenit o meserie extrem de dorita, dar – spune Virgil – „sunt destui care fac meseria doar pentru bani”.

„Daca o faci doar pentru bani, e putin probabil sa iti iasa. Ceea ce cautam noi este pasiunea. Daca gasesti programatorul pasionat, cu siguranta poate sa invete orice”, subliniaza Virgil (foto dreapta).

Totusi, tine si de angajator sa isi mentina programatorii fericiti, pentru ca atunci cand apar deadline-uri si apar banii multi programatori s-ar putea sa resimta faptul ca un proiect sau altul nu este suficient de interesant. Insa, companiile cu o filozofie sanatoasa isi lasa programatorii sa invete tehnologii noi, sa experimenteze diverse „playground-uri” si sa incerce cele mai noi framework-uri.

„La ora actuala, programarea se face in orice, a ajuns in masini, cat de curand o sa avem roboti. Sunt multe zone in care poti sa te dezvolti. Si in vacanta poti sa studiezi ceva nou si apoi sa iti schimbi job-ul”, spune Radu (foto stanga).

Exista desigur si nise in care foarte putini programatori activeaza, insa cei care raman devin prin mecanismul cererii si ofertei foarte cautati. Daca o companie lucreaza cu o tehnologie mai veche sau aplicatii de tip legacy, iar piata a migrat catre alte limbaje si framework-uri noi, programatorii care stiu aceste tehnologii mai vechi vor fi foarte cautati.

„Sunt aplicatii legacy care au fost dezvoltate cu tehnologie mai veche si ar costa imens sa le rescrie in ceva nou. Te poti trezi ca programator ca o sa zaci pe o versiune veche de cine stie ce framework”, avertizeaza Virgil.

In meseria asta poti sa fii si inginerul care face masina, dar si cel care invarte surubul pe linia de asamblare. Si niciuna dintre abordarii nu este gresita. Nu poti sa ai doar ingineri, ca nu mai asambleaza nimeni nimic - Radu Enuca

Pana unde merge curiozitatea si dorinta de invata a lui Virgil?

Indiferent de varsta, un programator poate invata tehnologii si limbaje noi, fie pentru ca are nevoie pentru a ramane competitiv la locul de munca, fie in timpul sau liber pentru a se dezvolta personal.

La 41 de ani, dupa o viata de coding in limbaje precum Basic, Pascal, C++, Virgil a invatat Java si Angular. „Scriu cod din clasa a 10-a, dintr-o pasiune greu de inteles. Am facut ASE-ul pentru ca pe vremea aia era la moda sa fii contabil, insa nu am ajuns niciodata. Am ramas in continuare cu calculatorul, desi parintii imi spuneau sa imi fac si eu o meserie”, povesteste Virgil despre inceputurile vietii de programator.

Un programator din ‚70 este unul foarte bun, doar ca nu are ce sa faca in ziua de azi daca nu a citit nimic intre timp. Cum vezi ca tehnologiile se perfectioneaza? Scrii din ce in ce mai putin cod. Multa vreme am trait scriindu-mi tot codul, o munca dementa, fara niciun scop in realitate, cand erau toate lucrurile de-a gata - Virgil Nastase

De ce programatorii buni invata in fiecare an cel putin un limbaj nou

Radu avertizeaza ca, pe front-end, nevoia de a invata limbaje noi tine foarte mult de viteza cu care apar noi tehnologii si de necesitatea de a ramane competitiv. "Pe front-end, daca pleci in concediu 2 saptamani, cand te intorci au aparut deja 10 framework-uri, iar compania ta deja vrea sa adopte unul din ele. Lucrurile se misca foarte repede”, sustine Radu.

Totodata, de fiecare data cand inveti un limbaj nou iti vei imbunatati si aptitudinile de programator. „Sa zicem ca ai un limbaj principal, invatand un altul iti vin idei sau iti dai seama ce iti lipseste din limbajul tau principal. Iti dai seama ca in anumite situatii un alt limbaj se preteaza mai bine la problema pe care o ai”, explica Radu.

Poti sa ai un ciocan (un limbaj de programare principal – nr.) si sa tai un geam, dar poti sa o faci mai usor cu un diamant (un al doilea limbaj care se preteaza mai bine) - Radu

De altfel, tinerii "invata acum sa scrie cod din piese de lego", folosindu-se de cele mai noi framework-uri, si de multe ori invata sa programeze singuri, acestia fiind in opinia lui Radu printre cei mai buni coderi pe care orice companie ar vrea sa ii recruteze.

Radu este un exemplu in acest sens, pentru ca s-a apropiat relativ tarziu de programare, avand in vedere ca in liceu nu a facut informatica. Totusi, dintr-un pariu cu el insusi a studiat o vara intreaga C++ si a urmat Facultatea de Electronica. De 14 ani castiga bani din programare si pana sa ajunga la ING Software Development Center balanta inclina spre limbajele de back-end. Ulterior a capatat experienta in tehnologiile de front-end, iar acum este trainerul informal de Polymer din cadrul hub-ului de software al ING.

Sursa foto: NadyaEugene_Shutterstock