Subiectul inteligentei artificiale provoaca de cativa ani dezbateri aprinse la nivel international. In ultimele zile, insa, argumentele pro si contra s-au viralizat pe Internet, in contextul in care doi dintre cei mai vizionari antreprenori ai planetei si-au sustinut cu indarjire opiniile divergente. Harta dintre Elon Musk si Mark Zuckerberg a facut deliciul internautilor, dar naste cu siguranta o serie de intrebari pertinente: ar trebui sa ne fie teama de inteligenta artificiala, ce riscuri prezinta dezvoltarea ei si ce beneficii, ar trebui reglementata?

Miliardarul Elon Musk, fondatorul Tesla si al Space X, si-a declarat in repetate randuri teama fata de un viitor in care inteligenta artificiala va controla multe aspecte ale vietii si va cauza o distorsionare masiva a pietei muncii, pentru ca "robotii vor fi in stare sa faca orice mai bine decat noi". Fondatorul Tesla considera ca guvernele ar trebui sa puna in practica o politica universala a venitului minim pentru a proteja populatia de impactul inteligentei artificiale.

Musk facuse deja istorie cu urmatoarea declaratie: Oamenii trebuie sa se uneasca cu robotii sau vor deveni irelevanti in era inteligentei artificiale.

In replica la declaratiile lui Musk, fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg, a declarat intr-o discutie informala cu fanii ca acest scenariu catastrofal este "destul de iresponsabil", referindu-se la pozitia adoptata de Musk pe acest subiect.

"Cred ca oamenii care sunt impotriva si vehiculeaza un scenariu apocaliptic...chiar nu inteleg acest lucru. Este negativ si dintr-un punct de vedere este destul de iresponsabil", a spus Zuckerberg, precizand ca in urmatorii 10 ani inteligenta artificiala va imbunatati in multe puncte de vedere viata pe care o traim.

Dupa acest comentariu, Elon Musk a ripostat pe Twitter, precizand ca a vorbit cu Mark despre acest subiect, dar "intelegerea pe care o are asupra subiectului este limitata".

Contrele dintre cei doi antreprenori sunt cu atat mai iesite din comun cu cat cele doua companii nu concureaza pe nisa inteligentei artificiale, scrie CNBC, dar arata nivelul de ingrijorare in comunitatea tech la nivel international.

