La Hong Kong au o singura incapere, impartita in doua, cu cateva mese in fata, spre strada, si cu o masa mare si rotunda, cu platforma rotitoare in mijloc, ca peste tot la astfel de restaurante. Arata saracacios, amenajat cu ce le-a cazut in mana. Surpriza au fost fetele de masa albe, mai rar intalnite in restaurantele mici si saracacioase.

Meniul e lung la Hong Kong, nicio surpriza, asa e cam peste tot in Bucuresti, si la restaurantele chinezesti, si la cele nechinezesti. Mancarea a fost destul de buna, si cred ca pun zahar cam peste tot. Am auzit ca multi vin cine stie de pe unde ca sa manance la Hong Kong, chiar si oameni importanti, spunand ca ar fi cel mai bun restaurant chinezesc din Bucuresti, dupa gustul lor. Mie nu mi s-a parut si nu as trimite pe cineva de departe sa se suie in taxi ca sa vina pana la Hong Kong, insa pe cei din zona i-as putea indemna sa mearga. Vita si porcul au fost destul de bune, pastele si orezul asa si asa, ceva cu praz nu a fost bun, prazul foarte tare, aproape de nemancat.

Serviciul a fost prost, cu un chelner foarte tanar si cam obraznic, dar se poate pune si pe seama ostenelii, pentru ca era singur si cu greu putea face fata. Primele feluri au venit dupa 40 de minute, ceea ce nu mi s-a mai intamplat vreodata intr-un restaurant chinezesc, restaurante care sunt bine cunoscute pentru rapiditatea cu care iti aduc mancarea, la fel ca si in cele arabesti, de altfel.

Preturile sunt rezonabile, putin mai mari decat te-ai astepta de la un restaurant saracacios de pe Calea Grivitei, insa par justificate pentru ca era destula lume – “destul” e relativ, erau vreo 15-20, cat sa umple, aproape, micul Hong Kong. Fiind pranzul, unii aveau ecusoane de firma la ei, semn ca vin sa manance la Hong Kong de la firmele din zona.

Sursa foto: George Butunoiu