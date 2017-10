Compania care furnizeaza materiale si accesorii pentru mobilier, fondata in 2011 cu o investitie de 100.000 de euro, a inregistrat anul trecut o cifra de afaceri de 3,7 milioane de euro, iar in prima jumatate a acestui an a avut venituri in crestere cu 25% fata de aceeasi perioada din 2016.

Valoarea medie a bonului de cumparaturi in magazinele MAM Bricolaj este de 250 lei, iar clientii vin din trei segmente principale: meseriasi independenti, firme mici de mobila si persoane care lucreaza mobila din pasiune. In egala masura, magazinul se adreseaza noilor proprietari de case, cu varsta cuprinsa intre 25 si 45 de ani. In medie, de la MAM Bricolaj fac achizitii aproximativ 15.000 de clienti lunar. MAM Bricolaj este prezent si in online, printr-un site propriu unde pot fi...