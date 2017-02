Sute de mii de manifestanti in Piata Victoriei din Bucuresti, sute de mii si in Romania intreaga. Toti cer, la unison, abrogarea “ordonantelor rusinii” si revenirea la normalitate, la statul de drept, unde justitia este suverana, inviolabila. Joi au fost parca si mai multe pancarte decat de obicei. Romanii sunt poeti. Romanilor le plac metaforele si umorul, chiar si in momentele dificile.

Avem pe Vlad Tepes, care ii trage in teapa pe cativa lideri politici. Cuza Voda priveste de pe un stindard de cativa metri patrati, in timp ce Stefan cel Mare se uita dezaprobator la ce a ajuns Romania dupa aproape 600 de ani de la domnia lui.

La dreapta, un tanar se vede ca este pasionat de informatica. Pe pancarta scrie “Sudo su” care, in Ubuntu, se poate traduce ca “acces in root”. Opreste sistemul. Tanarul este oprit de un alt pasionat de informatica – “stai sa fac o poza, stai, frate!”. Imi explica, mai apoi, exact ce inseamna "Sudo su" - ""practic iti dai permisiune sa te faci Dumnezeu cu comanda aia! Sa preluam puterea si sa-i dam jos", spune tanarul.

Doi copii stau pe spinarea parintilor si, tinand pancarte aproape cat ei de mari in mana, striga “cine nu sare, nu vrea schimbare, cine nu sare, nu vrea schimbare”. Ma amuza faptul ca ei nu sar, normal, doar stau pe spinarile parintilor care, dupa 3 minute de sarit, dau semne de oboseala. “Hai tati, hai sa mai schimbam ca nu mai pot!”. Fetita nu se lasa intimidata – “Dar…cineee nu sareeee, nu vreeeaaa schimbareeee”. Tatal n-are ce sa faca, pentru ca VREA schimbare.

Ieri nu am protestat, ieri am trecut printre oameni si i-am fotografiat, am schimbat vorbe cu ei, am primit si oferit bauturi calde, am ras, glumit, am strigat. Jandarmii au fost prieteni cu protestatarii, unul dintre ei chiar sarbatorindu-si ziua in piata. Au primit flori, de la copii, fete dar si baieti. Sunt proteste pasnice, frumoase, insa presiunea pe Guvern este si va ramane, fara indoiala, enorma.

