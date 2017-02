UPDATE 18:30 : Cei peste 20.000 de protestatari au ajuns in Piata Constitutiei si au facut lant uman in jurul Palatului Parlamentului, unde au scandat "DNA, sa vina sa va ia”, "Javra cu mustata, ne-a furat pe fata" si „Demisia”. Circulatia rutiera este oprita in Piata Constitutiei si pe strazile adiacente, scrie News.ro.

In Piata Constitutiei, manifestantii care au mers in mars au fost asteptati de aproximativ 3.000 de protestatari pentru a li se alatura. Protestatarii s-au oprit in fata Ministerului Justitiei si cer demisia ministrului Florin Iordache, scandand: "Iesi afara, javra ordinara". Pe o pancarta scrie "Doamna ministru de Interne, pe mine Dragnea m-a instigat la protest", iar pe o alta – „Mesaj pentru CCR, scapa-ne de OUG”.

UPDATE 17:30: Aproximativ 20.000 de protestatari au ajuns la Unirii, unde scandeaza "In Romania s-a legalizat hotia”, "N-ati votat, ne-au furat", „Dragnea, nu uita, Romania nu-i a ta!”, "Romania, trezeste-te" si "Sa va fie frica, tara se ridica”, continuand marsul spre Palatul Parlamentului, unde vor face un lant uman in jurul cladirii si vor cere abrogarea OUG de modificare a codurilor penale.

La Unirii, mai multi oameni au asteptat sa se alature coloanei de manifestanti, in drumul spre Palatul Parlamentului, iar protestatarii i-au incurajat strigand: "Veniti si voi sa strigati cu noi".

Manifestantii au pancarte pe care scrie "Uniti salvam toata Romania", "Alta intrebare" si "Protestam pasnic". Protestatarii scandeaza "Fara ordonanta", "Noaptea ca hotii!, "Hotii", "Dragnea si ai lui sa se duca dracului", "Dragnea sa ajungi imbracat in dungi", "Dragnea, nu uita, te asteapta Laura", "Dragnea, nu uita, inchisoarea-i casa ta", "In Romania s-a legalizat hotia”, "Noi suntem tineri si ne pasa, luptam pentru tara noastra", "Jandarmeria, jos palaria" si "Jandarmii sunt cu noi". Doi protestatari poarta pe umeri un cosciug vopsit in culorile drapelului, pe care scrie "statul de drept".

Cei peste 10.000 de protestatari au plecat in mars, in jurul orei 16.15, din Piata Victoriei spre Piata Romana, pentru a ajunge la Palatul Parlamentului, unde vor face un lant uman in jurul cladirii. Protestatarii merg pe strada si pe trotuare, circulatia masinilor pe bulevardele Lascar Catargiu si Magheru, pe sensul spre Universitate, fiind blocata, scrie News.ro.

Manifestantii scandeaza "Anulati si plecati", "Hotii", „PDS, ciuma rosie”, "Nu scapati", "DNA sa vina sa va ia", "Romania, trezeste-te!", "Dragnea, nu uita, Romania nu-i a ta". Soferii care pot circula pe celalalt sens, claxoneaza cand trec pe langa manifestanti si filmeaza din masini.

Pe langa jandarmii care sunt in fata coloanei de protestatari si de-a lungul acesteia, fortele de ordine insotesc protestatarii si cu masini de politie si ale Jandarmeriei. Pe drum, alti oameni se alatura celor care marsaluiesc, cu pancarte si steaguri.

Manifestantii ocupa atat strada, cat si trotuarul din dreapta, unde sunt parinti care isi poarta copiii in brate, pe umeri sau in carucioare, oameni cu caini, dar si persoane in varsta.

Protestul a inceput la ora 13.00, in Piata Victoriei, dupa ce sambata dimineata a avut loc un protest la care au participat peste 3.000 de parinti cu copii de toate varstele. Atat sambata, cat si duminica, in Capitala sunt asteptati oameni din toata tara - "toate drumurile duc la Bucuresti".

Duminica, la "cel mai mare protest impotriva ordonantelor de urgenta”, asa cum este numit pe pagina evenimentului, in fata Guvernului sunt asteptati manifestanti din toata tara, fiind programat ca la ora 20.00 atat in tara, cat si in diaspora, in piete sa fie intonat imnul de stat, iar o ora mai tarziu "fiecare participant la manifestatiile din toate orasele tarii si din diaspora va ridica spre cer propria lumina aprinsa”. Pana sambata dimineata, aproape 40.000 de oameni isi anuntasera prezenta la eveniment.

Conform mesajelor de pe paginile de Facebook ale evenimentelor pentru proteste, manifestantii planuiesc sa imparta diverse flyere pentru promovarea protestelor din weekend si sa puna pancarte cu mesaje in geamuri, la propriile case.

Sursa foto: Agerpres Foto