”Guvernul PSD-ALDE face pasi rapizi spre eliminarea accesului public la aplicatiile mobile si la portalul Inspectorul Padurii, sisteme de monitorizare si control in timp real al taierilor si transportului de masa lemnoasa. Aplicatiile si sistemul de monitorizare au fost realizate sau imbunatatite substantial de catre Guvernul Ciolos, iar Guvernul PSD-ALDE a facut primele demersuri pentru limitarea accesului public la informatii esentiale legate de ceea ce se intampla in padurile Romaniei”, se arata pe pagina de Facebook a Platformei Romania 100, potrivit News.ro.

Ingradirea accesului populatiei la aceasta platforma de monitorizare a taierilor ilegale de masa lemnoasa se face sub aparenta unui motiv tehnic fals, invocat de ministrul apelor si padurilor Doina Pana, se precizeaza in postarea platformei Romania 100.

”Aceasta (Doina Pana - n.r.) a declarat ieri (marti - n.r.), intr-o conferinta de presa, ca imbunatatirea platformelor de monitorizare nu a fost realizata in mod legal si ca toate demersurile facute anul trecut pentru imbunatatirea transparentei si trasabilitatii in ce priveste exploatarile forestiere, transportul lemnului si gestionarea depozitelor de materiale lemnoase sunt bazate pe un contract pe care ministerul nu il va plati dezvoltatorului cu toate ca acelasi minister a facut deja receptia partiala a contractului in 2017, respectiv a mecanismelor deja testate si functionale”, sustine sursa citata.

Potrivit platformei, contractul de dezvoltare IT, incheiat in 2016, nu are nicio problema legala, a trecut prin toate filtrele de verificare ale fostului Minister al Mediului Apelor si Padurilor si a fost facut cu contributia si sub atenta supraveghere a specialistilor Directiei Generale de Paduri si cu avizele juristilor. Contractul nu a fost semnat decat dupa verificarea legalitatii atribuirii directe de catre Agentia Nationala pentru Achizitii Publice, iar ministrul Doina Pana poate verifica simplu documentele aflate in minister.

De asemenea, potrivit platformei fondata de Ciolos, guvernul PSD condus de Sorin Grindeanu a recunoscut, intr-o nota de fundamentare pentru amanarea termenului de intrare in vigoare a HG 1004/2016, ca produsele livrate de dezvoltator, in baza contractului acum contestat, erau receptionate de catre Ministerul Apelor si Padurilor inca din luna aprilie.

Practic, graba cu care ministrul Doina Pana denunta unilateral incetarea acestui contract de dezvoltare pentru aplicatii esentiale de monitorizare a taierilor ilegale de paduri arata faptul ca guvernul PSD-ALDE face totul pentru a opri functionarea acestor sisteme cat mai repede si, din pacate, se foloseste de argumente false. In acest fel, in foarte scurt timp taierea, transportul si vanzarea lemnului din padurile Romaniei se va face netransparent si fara ca cetatenii sa aiba posibilitatea de a interoga legalitatea Platforma Romania 100

”In luna februarie coalitia PSD-ALDE a incercat in Parlament micsorarea cuantumului contraventiilor silvice dublate si uneori triplate prin OUG 51 a Guvernului Ciolos si a "imbunatatit" cadrul legal pentru a permite transportul anumitor volume de lemn furat fara riscul de a se confisca mijlocul de transport”, se arata in postarea platformei.

In 2016 s-au facut peste 55.000 de controale pe toata filiera industriei lemnului – de la taieri pana la comercializare, de catre angajatii din ministerele de resort: Garda Forestiera, Ministerului de Interne, Politie, Jandarmerie si ANAF. Astfel au fost descoperite peste 2.500 infractiuni (majoritatea pe Codul silvic), s-au dat peste 60.000 de amenzi si s-au intocmit aproape 1.000 de dosare penale. De asemenea, s-au confiscat circa 50.000 de metri cubi de material lemnos.

