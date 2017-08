Guvernul ne da ragaz sa ne facem plinul la masina! Acciza nu se majoreaza de la 1 septembrie, ci de la 15...jumatate, si inca jumatate de la 1 octombrie, pentru a se evita „un soc" pe piata. Exprimarea ii apartine ministrului Finantelor Publice, Ionut Misa. Asta inseamna o crestere a preturilor de cate 16 bani pe litru, in doua transe. In total, 32 de bani pe litrul de combustibil, indiferent de sortiment.

„Am facut o analiza, ele vor creste dupa cum stiti. Termene pe care le-am stabilit sunt 15 septembrie, data la care va fi o crestere cu 0,16 bani/litru (lei - n.r) pentru toate cele trei categorii de combustibili - benzina cu plumb, fara plumb si motorina si data de 1 octombrie va fi data cu care va creste cu inca 0,16 bani/litru (lei - n.r.) pentru aceleasi trei categorii”, a afirmat ministrul Finantelor, citat de News.ro.

Ionut Misa a precizat ca aceasta masura se produce in etape „pentru a nu crea un soc la nivelul consumului care poate genera cresteri de pret, automat scaderi de consum si poate afecta bugetul de stat”.

Despre bugetul cetateanului, nicio vorba de la Guvern. Insa, atat Banca Nationala a Romaniei, cat si cei mai multi economisti au avertizat, deja, ca majorarea accizei la carburanti va genera scumpiri in lant.

Ce efect va avea majorarea accizei asupra preturilor de consum?

La prezentarea celui mai recent Raport asupra inflatiei, guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, a declarat ca majorarea accizei va afecta, in sens negativ, prognoza de inflatie, care deja este in crestere la 1,9% pentru acest an si la 3,2% pentru anul viitor.

“Ne va afecta (introducerea supraaccizei la carburanti -n.r.), va impinge inflatia in sus. Deocamdata nu am introdus-o (in prognoze-n.r.)pentru ca este o discutie, inca. Noi introducem in datele de prognoza informatiile care au un grad ridicat de certitudine. Ati vazut, la riscuri, politica fiscala si cea salariala reprezinta riscuri sa impinga inflatia in sus”, a declarat guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, in cadrul conferintei.

In schimb, Asociatia Analistilor Financiar-Bancari din Romania (AAFBR) a derulat un sondaj in randul membrilor sai, din care a reiesit ca impactul pe care aceasta decizie il va avea asupra preturilor de consum va fi semnificativ.

In sondajul citat, absolut toti analistii au indicat o majorare a asteptarilor inflationiste pentru finalul anului curent si urmator. Astfel, raspunsurile oferite plaseaza inflatia anuala la finalul anului curent la 2,13%, respectiv 3,3% anul urmator.

"Anuntul recent privind majorarea semnificativa a accizei la combustibil, care va intra in vigoare in luna septembrie, va determina o crestere generalizata a costurilor de productie si serviciilor prestate”, a declarat presedintele AAFBR, Iancu Guda.