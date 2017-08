Majorarea unei taxe la jumatate de an de la reducerea ei arata “o inconsistenta” majora in deciziile de politica economica, sustine presedintele Consiliului Fiscal, Ionut Dumitru, referindu-se la majorarea accizei la carburanti. In opinia sa, masura nu va duce la cresterea incasarilor din accize, ci, din contra, va stimula evaziunea fiscala care se manifesta deja in domeniu. In schimb, efectul se va simti din plin asupa tuturor preturilor.

Impactul deciziei de majorare a accizelor la carburanti asupra inflatiei va fi de aproximativ 0,3 puncte procentuale, in acest an, spune presedintele Consiliului Fiscal.

“Este o decizie care arata clar o inconsistenta majora in deciziile de politica economica. Crestem o taxa acum pe care am redus-o la inceputul anului. Ma intreb cand s-a gresit, atunci cand s-a redus sau acum cand creste? Cand cresti o taxa pe care ai redus-o acum sase luni, inseamna ca avem o problema”, a declara Ionut Dumitru pentru wall-street.ro.

Incasarile din accize, nejustificat de mici

Potrivit acestuia, incasarile din accize in primele sapte luni ale anului au fost mai slabe decat s-ar fi justificat din eliminarea supraaccizei, de la 1 ianuarie 2017, ceea ce indica faptul ca “se manifesta deja o tentatie de evaziune in domeniu”.

“Incasarile din accize au evoluat foarte slab. Stau si ma intreb cum o sa evolueze dupa aceasta crestere, daca am avut o problema de colectare pana cum, cand accizele au scazut desi consumul a crescut. Daca accizele cresc, mai scade si consumul, nu stiu daca vom avea efectele scontate (de guvernanti -n.r.). (…) Ma indoiesc ca in felul acesta putem reduce evaziunea fiscala. Dimpotriva, probabil ca o stimulam, daca nu luam alte masuri”, a punctat Dumitru.

Situatia este similara si la TVA: incasari mai mici, desi consumul creste sustinut, iar introducerea sistemului de plata defalcata a TVA nu va rezolva problema, pentru ca nu se adreseaza celor care nu declara TVA, zona din care provine marea evaziune.

“La TVA, e aceeasi poveste. Referitor la noul mecanism de plata, nu inteleg logica din spatele contului de TVA, in conditiile in care masura rezolva problema celor care declara TVA si nu platesc. Acestia, din cate inteleg, nu sunt foarte multi. Cei care declara, in principiu, cam si platesc. Problema la evaziunea pe TVA nu este cu cei care declara, pe care intr-adevar, split-ul de TVA ii va aduce sa plateasca, dar sunt foarte putini. Marea evaziune la TVA este la cei care nu declara. Nu inteleg care e logica intreaga a ideii de TVA split, in conditiile in care noi nu avem o problema cu cei care declara si nu plaesc, pentru ca sunt putini. Multi sunt cei care nu declara”, a subliniat Dumitru.

In plus, a subliniat si presedintele Consiliului Fiscal, contribuabilii corecti se vor confrunta cu o birocratie si costuri suplimentare semnificative.

"Sunt sute de mii de conturi bancare care trebuie deschise suplimentar si nu mi-e clar care este mecanismul dupa care va functiona toata ideea", a adaugat Ionut Dumitru.

La argumentul ca Trezoreria va deschide automat conturi gratuite pentru toti contribuabilii afectati, Dumitru a replicat: “O sa vedem!”.

Ce a luat si ce a "uitat" sa dea Guvernul

Guvernul a decis, in sedinta de miercuri, majorarea accizei la carburanti in doua transe, una de la 15 septembrie si a doua de la 1 octombrie, majorarea de pret totala urmand sa fie de 32 de bani pe litru pentru toate sortimentele.

Este de remarcat faptul ca, initial, in proiectul de modificare a Codului Fiscal care prevede majorarea accizei la carburanti erau cuprinse si alte masuri, de reduceri de taxe, respectiv eliminarea impozitului pe dividende de la 1 ianuarie 2018, eliminarea impozitului pe venit pentru medici si o serie de facilitati pentru agricultori. Ei bine, aceste din urma prevederi s-au pierdut pe drum.

In schimb, s-a aprobat limitarea la calculul impozitului pe profit a cheltuielilor reprezentand creante instrainate, la 30% din valoarea acestora, de la 100% in prezent (vizeaza inclusiv bancile care vand credite neperformante cu mult sub valoarea nominala).