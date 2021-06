Antreprenor: Începem să conștientizăm că una dintre cele mai importante profesii de pe Pământ este cea a fermierului

De profesie economist, Marcel Ionescu a început business-ul Agricloud în 2017, cu doar 600 euro. Împreună cu un prieten, care era inginer de telecomunicații la NASA, a decis să pună bazele unei afaceri în agricultură, inițial axându-se pe zona de viticultură. Ulterior, a fost câștigătorul premiului de 10.000 de euro al acceleratorului de afaceri Guerilla CAMP, în ediția 2018-2019, al radioului Guerilla.

„Ne-a venit ideea de a dezvolta un business pe partea de tehnologie în agricultură deoarece am citit rapoartele Organizației pentru Alimentație și Agricultură a Națiunilor Unite (FAO - Food and Agriculture Organization of the United Nations) care ne arată că în următorii 20-30 de ani trebuie să producem mâncare cât ultimii 500 de ani, deoarece populația crește exponențial”, spune antreprenorul.

Soluția propusă de Marcel este un sistem inteligent prin care agricultorul poate vedea fie de pe laptop, fie de pe telefonul mobil diverse particularități despre terenul lui.

„Avem date despre terenul respectiv pe ultimii 18 ani: cât a plouat, temperatura maximă și nivelul de precipitații. Mai avem și date din ultimii 10 ani pe tot ce înseamnă deficit de apă pe acea parcelă de teren”, spune antreprenorul.

Cum ajută Agricloud fermierii români prin tehnologie

Agricloud oferă fermierilor date din satelit care arată nivelul de vegetație, cum ar fi umiditatea terenului. Astfel că, acest raport îl ajută pe fermier să vadă cât de sănătos este terenul lui.

„Îl mai ajutăm pe fermier în zona de planificare. Noi tot ceea ce facem este să oferim agriculturii datele metrice astfel încât fermierul să știe de ce anume are nevoie. Ne spune exact când trebuie plantată cultura respectivă, potențiale venituri în funcție de când este plantat și recoltat, precum și prețul în funcție de piață și an de vânzare”, spune Marcel.

Serviicile Agricloud sunt de 3 tipuri: abonament de 1,5 euro per hectar per an, 3 euro si de 5 euro. Pentru primul tip de abonament, fermierul are acces 24/7 la platformă, monitorizare, date relevante, acces la date și temperatura pe ultimii 20 de ani, compoziția solului, sănătatea culturilor.

„Începând cu abonamentul de 3 euro per hectar per an, agricultorul va putea vedea date despre evoluția solului și plantei. Cu 20-22 de zile înainte, fermierul va cunoaște cum va evolua planta lui, ce dăunători ar putea avea, estimări de producție, estimarea momentului propice de recoltare, date zilnice de la stația meteo”, spune Marcel Ionescu.

Compania pune la dispoziție fermierilor 42 de drone care ajută la fertilizarea culturii, pot face tratamente fitosanitare și iriga terenul.

Începem să conștientizăm că una dintre cele mai importante profesii de pe Planetă este cea a fermierului - Marcel Ionescu, fondator Agricloud.

Dronele intră în abonament de 5 euro per hectar pe an. Compania oferă un raport decizional care are ca surse de informare solul parcelei pe care lucrează fermierul, subsolul, drona și stația meteo. Aceste surse de informare îl ajută pe fermier să aibă raportul decizional.

„Avantajul tehnologiei este că ai totul într-un singur loc, o monitorizare 24/7 ceea ce îi ajută pe fermieri în a înțelege ce se întâmplă cu ferma sau cultura lor. Dezavantajul tehnologiei nu îl văd”, spune Marcel Ionescu.

Potrivit lui Marcel, profitabilitatea fermierului crește cu minim 10-12% în momentul în care acesta a intrat în parteneriat cu compania. Recuperarea investiției este în mai puțin de cinci luni.

