Patronii sunt supărați după scandalul puiului îngălbenit: ”Este o lipsă de coordonare la autorități”

Confederaţia Patronală Concordia solicită clarificarea competenţelor instituţiilor de control şi coordonarea activităţii acestora, pentru a fi evitate situaţii precum cea privind "puii vopsiţi".

"Suprapunerile de competenţă şi lipsa de coordonare a activităţilor de control au un impact negativ asupra activităţii economice. Disputa publică dintre ANPC şi ANSVSA este doar cel mai recent exemplu. Solicităm clarificarea acestor competenţe şi coordonarea activităţii de control", se menţionează într-un comunicat al Concordia.



Reprezentanţii confederaţiei atrag atenţia că mediul privat din România suportă consecinţele grave ale neclarităţilor legale şi operaţionale privind competenţele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) în raport cu alte autorităţi de control, cum este Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA).

Citiți și Scandal pe tema puilor ”îngălbeniţi” din supermarketuri. Ce spun șefii ANPC și ANSVSA



"Considerăm un precedent periculos ca întreaga producţie avicolă a României să fie pusă sub semnul întrebării şi consumatorilor să le fie lăsată impresia greşită privind calitatea produselor româneşti fără ca acest lucru să fie rezultatul unei analize ample şi temeinice a specialiştilor îndreptăţiţi să ajungă la astfel de concluzii. Este la fel de neproductiv şi schimbul public de replici între cele două instituţii cu atribuţii de control. În acest context, reiterăm o solicitare importantă a operatorilor economici, anume să nu mai existe suprapuneri de competenţe între autorităţile de control ale statului şi atunci când există complementaritate autorităţile să colaboreze în acţiunile de control. Este în detrimentul economiei româneşti ca agenţii economici, indiferent dacă sunt sau nu afiliaţi şi reprezentaţi în mod direct de Concordia, să fie supuşi zilnic unor controale care adesea vizează aceleaşi aspecte ale activităţii lor, dar sunt făcute de instituţii diferite, fără ca acestea să se coordoneze şi să vină, adesea, cu concluzii diferite", spun reprezentanţii confederaţiei.



Aceştia atrag atenţia că există atât organisme de control specializate pe anumite sectoare sau tipuri de activităţi (ANSVSA, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Banca Naţională a României, Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul energiei, Agenţia naţională pentru Resurse Minerale, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii etc) cât şi unele cu atribuţii generale (Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, Autoritatea Naţională de Administrare Fiscală etc).



"Toate aceste instituţii trebuie să dialogheze şi să coopereze între ele astfel încât la nivelul agenţilor economici efectul să nu fie cel al unei avalanşe de controale necoordonate. Considerăm că este obligaţia şi responsabilitatea statului român să se asigure că procedurile de verificare pe care le face au ca rezultat prevenţia şi descurajarea celor care nu respectă regulile, aplicarea sancţiunilor acolo unde este cazul, dar fără defăimarea agenţilor economici şi fără ca activitatea de control să devină o frână în calea activităţii economice. Solicităm Guvernului României, Parlamentului României cât şi tuturor acestor instituţii de control să aibă un dialog constructiv cu mediul privat, în urma căruia să fie eliminate suprapunerile de competenţe şi lipsa de coordonare a activităţilor de control. Este în interesul consumatorilor şi al companiilor deopotrivă. În absenţa acestui dialog şi parteneriat, dezvoltarea economică a României va avea doar de suferit", susţin reprezentanţii Concordia.



Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), Horia Constantinescu, a avertizat miercuri asupra comercializării unor pui de găină "îngălbeniţi" pentru a părea mai sănătoşi, precizând că va informa toate instituţiile ce pot verifica cum s-a ajuns în această situaţie.



"Ne confruntăm cu un atentat serios la siguranţa fiecăruia dintre noi: pui îngălbeniţi pentru a părea mai buni, împănaţi cu tulpini de salmonella periculoase. Asta este ceea ce numesc eu un fel de mâncare "gustos". Astăzi, vom trimite informare către absolut toate instituţiile ce pot verifica cum s-a ajuns în această situaţie şi cine a acoperit adevărul", a scris şeful ANPC pe pagina sa de Facebook.



În aceeaşi zi, vicepreşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), Dănuţ Păle, a subliniat că ieşirile din spaţiul public referitoare la siguranţa produselor alimentare fără a aştepta analizele de la laboratoare autorizate nu fac decât să creeze o problemă atât autorităţilor, cât şi consumatorilor şi industriei de creştere a păsărilor din România.



"Într-adevăr a creat o stare emoţională extraordinară, dar din păcate acestea sunt practicile. Puiul galben există de când a apărut pasărea pe pământ. În zona aceasta, de ceva timp, metoda de creştere s-a schimbat. Într-adevăr, se folosesc în reţetele furajere atât pigmenţi naturali pe care îi găsim în porumb şi în lucernă, dar şi dintre aceia sintetici care dau acea culoare galbenă, dar care au fost aprobaţi de autoritatea de reglementare şi sunt folosiţi în hrana păsărilor (...) Sunt lucruri reglementate, lucruri normale, probabil că acum au descoperit unele instituţii acest lucru. Dacă ştie (preşedintele ANPC n.r.) că există acest pericol, avea posibilitatea, pentru că este parte componentă a sistemului de alertă european, să recolteze probe, să ridice în acel sistem de alertă şi atunci toate instituţiile se sesizau, mai ales ANSVSA, şi se trecea la un protocol foarte bine reglementat, cu blocarea produselor respective, cu controale de la fermă până la la agentul economic care a pus în vânzare astfel de produse. Deci, din punctul nostru de vedere, lucrurile sunt foarte clare cum ar fi trebuit să se procedeze, dar, repet, cred că aceste ieşiri fără să aşteptăm analize de la laboratoare autorizate, cu nişte lucruri concrete, nu fac decât să ne creeze o problemă atât nouă, cât şi o temă în rândul consumatorilor şi industriei noastre de creştere a păsărilor care, din fericire, este foarte bine dezvoltată", a explicat, miercuri, pentru AGERPRES, vicepreşedintele ANSVSA.

Sursa foto: Shutterstock

