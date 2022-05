În avalanșa de mașini electrice, care au devenit niște adevărate gadgeturi pe roți, unde bătălia se dă în dimensiunea ecranelor sau a tehnologiilor avangardiste de la bord, Mazda a ales pentru CX-5 un strop de normalitate.

Noul CX-5 nu se laudă cu tehnologii de top, însă nici nu este lipsit de cele întâlnite pe modele actuale. Mașina este, de fapt, un facelift discret, ce sare puțin în evidență. Ceea ce este bine, pentru că designul avangardist, liniile futuriste nu sunt chiar pe gustul tuturor.

Interior „curat” desenat, cu dotări de ultimă oră. Foto/Wall Street

Uneori parcă te simți mai bine când nu stai 15 minute să cauți prin meniu de unde se pornește aerul condiționat sau încălzirea în scaune. În Mazda CX-5, totul este normal, la locul lui, ergonomia fiind exemplară. Nu ai ecrane care se întind pe tot bordul, ci unul simplu, în consola centrală, care nu este tactil, ci se operează cu ajutorul unei rotițe. Clasic! Poate unii sunt fanii gadgeturilor, dar simplitatea operării nu îți lasă sentimentul de lipsă și că e imperios necesar să ai touchscreen.

Design Exterior

CX-5 are linii fluide, îmbinate cu cele ascuțite, de parcă ar fi fost „desenată” de un samurai cu sabia. Partea din față este dominată de grila radiatorului, dar care nu e chiar așa proeminentă ca la alți constructori. Farurile sunt de dimensiuni normale, iar muchiile sunt extrem de ascuțite. Din lateral, mașina arată normal, dar asta nu înseamnă că are un design învechit.

Linii laterale fluide, ce aduc a mașină break. Protecțiile din plastic ale aripilor dau o notă de „off road”. Foto/Wall Street

Pasajele roților sunt accentuate de niște protecții din plastic negru care îți aduc aminte că modelul se poate aventura și în afara asfaltului. Evident, off-road este mult spus, dar mașina are tracțiune integrală, deci, se poate descurca pe noroi, zăpadă sau șleauri. Nu încercați să ajungeți cu ea în vârf de munte, pe drumuri forestiere, pentru că o să fiți nevoiți să chemați ajutoare.



Linia generală laterală a mașinii aduce a model break. Spatele este dominat de „decupătura” pentru locul numărului de înmatriculare. Stopurile sunt sus poziționate, un avantaj în caz de tamponări ușoare. Acestea sunt fluid desenate, imagine întărită și de LED-urile care nu sunt doar pentru luminile de zi, ci și pentru frână.

Citeste si: Mazda creste productia SUV-ului CX-5

Design Interior

Habitaclul este simplu structurat, cu un panou de bord nu prea plonjat către parbriz și care nici nu-ți fură din interiorul mașinii. În stânga jos există comenzi pentru ESP sau pentru sistemul i-ELOOP, cel care oprește motorul pentru reducerea consumului și poluării. Urmează ceasurile de bord, cu cadrane mari, lizibile.

Cutia de viteze este automată, cu 6 rapoarte. Scaune sport cu tapițerie din piele. Foto/ Wall Street

Vitezometrul, plasat în mijloc și de dimensiuni mai mari față de restul, are afișaj digital, în timp ce celelalte două sunt analog. Tot în interiorul vitezometrului ai posibilitatea să schimbi afișajul. Volanul este cu multiple comenzi și este îmbrăcat în piele. De notat că modelul testat avea și o dotare de foarte mare ajutor, mai ales pentru diminețile reci: volan încălzit. Planșa de bord este dominată de comenzile climatizării și de ecranul pe care se afișează informațiile.

Citeste si: Mazda CX-30 continuă să fie cel mai vândut model în România

Ergonomia planșei de bord este aproape perfectă. Toate comenzile sunt la îndemână. Foto/ Wall Street

Aceasta se continuă către schimbătorul de viteze, acolo unde găsim comenzile pentru unitatea audio și pentru selectorul cu care modifici comportamentul dinamic al mașinii. Scaunele mașinii testate erau un mix de piele normală cu Alcantara, de culoare neagră cu dungi de un verde foarte deschis, care se regăsește și pe gurile de ventilație, dar și pe grila radiatorului. Navigația este în format „wide” de 10,25 de inci și beneficiază de aportul „Apple Car Play” și „Android Auto”.

Tapiseria are inserții de un verde foarte deschis, ce se regăsește și pe gurile de ventilație dar și pe grila radiatorului. Foto/WS

Imediat, în spatele comenzilor pentru navigație, sunt două locuri pentru pahare, iar lângă se află cotiera centrală, unde spațiul interior este de dimensiuni medii și unde mai regăsim mufe USB. Ecranul navigației, de dimensiuni generoase, afișează informații despre sistemul hibrid al mașinii, setări, posturi radio sau unitățile media de pe care poți rula muzică. De notat că poți asculta muzică direct de pe telefonul mobil prin bluetooth.

Citeste si: RAR a dat amenzi de peste 1 milion de lei atelierelor de reparații

Experiența la volan

SUV-ul Mazda te îmbie la un condus domol, fără viraje strânse luate în viteză sau la limită, pe serpentine. Amortizarea mașinii este setată pentru confort, dar se poate schimba atunci când selectezi modul „Sport” de lângă schimbătorul de viteze. Atunci, mașina devine ceva mai fermă, volanul se întărește un pic, iar motorul devine mai vioi. Modul „Off Road” nu l-am testat, dar acolo probabil că motorul transferă cuplu către roțile care au nevoie de mai multă aderență.

Spatele mașinii este dominat de „scobitura” pentru numerele de înmatriculare și de stopurile LED. Foto/Wall Street

Garda la sol permite urcarea bordurilor din oraș, atacarea unor drumuri de țară, dar cam atât. În modul „Normal”, mașina este lentă, iar suspensia este „moale”, favorizând confortul în detrimentul dinamicii. În virajele mai strâns atacate, atunci când ești pe „Normal”, mașina are o puternică tendință de a se înclina, însă nu către limită, în situații periculoase.

Citeste si: Nicușor Dan, supărat că ANPC nu lasă tramvaiele și troleibuzele să...

Jante sport din aliaj ușor cu dimensiuni de 19 inci. Foto/Wall Street

Motorul este în totală contradicție cu ceea ce propun mai toți constructorii auto de azi, deși beneficiază de aportul tehologiei „mild hibrid”. Mazda oferă un agregat de 2,5 litri ce beneficiază de aportul a 194 de cai-putere. Mașina nu este chiar grea, dar chiar și așa, cei 194 de cai nu prea se simt!



Un mare minus, în acest sens, îl reprezintă cutia de viteze automată, care nu pune deloc în valoare capacitățile propulsorului. Deși este extrem de confortabilă în utilizarea normală urbană, când vine vorba de reprize sportive, cred că o cutie manuală ar fi fost mai capabilă.

Portbagaj destul de încăpător pentru o familie cu 3 membri. Podeaua acestuia are două fețe. Foto/Wall Street

Chiar și cu modul „Sport” activat simți că durează foarte mult până când reușești să ajungi la turația optimă pentru depășiri. Deci, pentru cei orientați clar către confort, cutia automată este perfectă. Pentru ceilalți, alegerea optimă va fi cu siguranță varianta manuală. Consumul reprezintă un alt minus al mașinii, deși beneficiză de tehnologie mild hibrid, I-Stop și I-ELOOP.

Citeste si: Grindeanu: Cel mai lung tunel din România este mai aproape de...

Un motor gurmand. În oraș, consumul nu scade sub 12 l/100/km, iar în afară se situează în jurul valorii de 6 l/100km. Foto/WS

În traficul „de zile mari” din București nu am reușit să scad sub 12,5 l/100/km, iar valorile record au fost undeva pe la 40 de litri, evident cu motorul rece și în traficul matinal bară la bară. La drum lung, poți obține consumuri apropiate de 6 l/100/km, dar fără să bruschezi pedala de accelerație. Pe lângă consumul mare, motorul mai are și dezavantajul de a fi foarte costisitor, mai ales la capitolul taxe și impozite. Prețul mașinii testate, în varianta de echipare „Skyactiv Newground” este de 36.840 de euro, cu TVA inclus.

Concluzie

Dacă vrei un SUV perfect de oraș, capabil pe șosea, dar și în afara ei, CX-5 este alegerea perfectă. Cu mențiunea că, pentru România, propulsorul diesel și cutia manuală sunt mult mai bine adaptate.

Sursa foto: Wall Street

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: