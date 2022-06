Mașinile electrice sunt pe val, însă metalele rare pun bețe în roțile constructorilor

Cel mai mare constructor auto european, Volkswagen, și-a vândut deja toată producția de mașini electrice pentru anul acesta în primele 4 luni. Doritorii trebuie să aștepte până la anul. Tesla a reușit să comercializeze peste 300.000 de mașini. Totuși, nu vânzările sunt problema, ci puținele rezerve de metale precum cobaltul, cadmiul, nichelul, dar și hegemonia Chinei pe această piață.

Producătorul german de automobile Volkswagen a „epuizat” stocurile de vehicule electrice pentru piețele din Statele Unite și Europa, ceea ce înseamnă că noii clienți vor trebui să aștepte până în 2023 pentru a intra în posesia mașinii mult visate.

Herbert Diess, președintele grupului auto a declarat pentru Financial Times că mărcile companiei, adică Volkswagen, Porsche, Skoda și Audi - au un stoc de comenzi de 300.000 de vehicule electrice doar în vestul Europei. „Avem liste întregi de comenzi foarte mari pentru vehicule electrice. Practic, am epuizat alocările de vehicule electrice în Europa și în Statele Unite. Și în China, cererea este în creștere foarte mare”, a adăugat el.Volkswagen a livrat 99.000 de vehicule electrice în întreaga lume în primul trimestru al anului 2022, potrivit unui raport din Financial Times. Principalul rival Tesla, cel mai mare producător de mașini electrice din lume, a livrat de trei ori mai multe mașini în aceeași perioadă, ajungând la 310.048 unități, scrie Euronews.com

Mașinile electrice aproape că și-au dublat cota de piață a UE

Cifrele oficiale ale Asociației Europene a Producătorilor de Automobile (ACEA) au arătat că vâznările de vehiculele electrice aproape și-au dublat cota de piață în regiune în primul trimestru al anului 2022. Vehiculele electrice cu baterii au reprezentat 10% din vânzările totale de mașini de pasageri din UE între ianuarie și martie 2022, în timp ce vehiculele electrice hibride plug-in au reprezentat 8,9%. În total, 224.145 de mașini electrice au fost vândute în UE în primele trei luni ale anului 2022, în creștere față de cele 146.125 în aceeași perioadă a anului trecut.

Vehiculele electrice hibride au reprezentat mai mult de un sfert din piață, în creștere față de aproximativ o cincime în aceeași perioadă a anului trecut. Mașinile alimentate cu benzină și motorină au pierdut cote importante de piață, dar au reprezentat totuși 52,8% din piața UE.

Cum o mână de metale rare ar putea determina viitorul industriei de mașini electrice

Pe măsură ce producătorii de automobile se întrec pentru a trece la electricitate, există o mare problemă care așteaptă în subteran. Companiile pariază sute de miliarde de dolari pe mașini și camioane electrice. Pentru a le fabrica, vor avea nevoie de o mulțime de baterii. Și asta înseamnă că au nevoie de la fel de multe minerale, cum ar fi litiu, cobalt și nichel, pentru a fi excavate din pământ.

Aceste minerale nu sunt deosebit de rare, dar producția trebuie să se extindă masiv – într-un ritm fără precedent – ​​pentru a îndeplini ambițiile industriei auto. Și mai există o mare provocare: lanțul de aprovizionare existent este dominat de o singură țară: China. „China controlează aproape toată piața de metale necesare”, spune Kwasi Ampofo, analist-șeful pe domeniul metale și minerit la compania de cercetare BloombergNEF. Experții în climă spun că lumea trebuie să elimine rapid vehiculele pe benzină pentru a limita cele mai grave efecte ale schimbărilor climatice din istoria Pământului. Nevoia urgentă și stringentă pentru aceste minerale face ca industriile și guvernele să își regândească întreaga abordare a lanțurilor de aprovizionare, scrie NPR.org

Dominația Chinei ridică mari preocupări geopolitice

Beijingul controlează aproximativ trei sferturi din piață pentru mineralele care sunt esențiale pentru baterii.

China nu a câștigat la „loteria geologică” și s-a întâmplat să aibă zăcăminte foarte bogate din aceste minerale. De fapt, cele mai mari zăcăminte sunt în Republica Democrată Congo, Australia și Chile. Dar China și-a propus în mod intenționat să domine procesarea acestor minerale, ca parte a unui plan de a deveni un jucător important pe piața vehiculele electrice. Beijingul avea puterea necesară, banii, o piață masivă și voința de a face acest lucru. Și a funcționat, spre anxietatea Occidentului. „Ne place să spunem că suntem în competiție cu China, dar aceasta se limitează strict la punctul de conflict”, spune Mary Lovely, cercetător senior la Institutul Peterson pentru Economie Internațională.

Topul statelor cu cele mai mare rezerve de cobalt

Republica Democrată Congo 3,6 milioane tone Australia 1,4 milioane tone Cuba 500.000 de tone Filipine 260.000 de tone Rusia 250.000 de tone Canada 220.000 de tone

Între timp, războiul din Ucraina a creat un nou tip de anxietate. Rusia, deși este un jucător mult mai mic decât China în aceste lanțuri de aprovizionare, furnizează o cantitate semnificativă de nichel pe piețele globale, ceea ce a determinat creșterea prețurilor acestui zăcământ de la începutul invaziei.

Industria auto își regândește lanțurile de aprovizionare

Între timp, producătorii de automobile nu sunt preocupați doar de riscurile geopolitice ale lanțului lor de aprovizionare actual. Sunt profund îngrijorați de volumul mare de mterie primă de care vor avea nevoie. Cererea pentru unele produse extrase din pământar putea crește de zece ori în câțiva ani. „Nu poți să intri și să-ți asiguri aprovizionarea pentru că nu există așa ceva pentru viitor. Ea trebuie construită”, spune Eric Norris, președintele Albermarle Corporation, o companie cu sediul în SUA care este un mare producător de litiu.

Așadar, companii precum General Motors, Volkswagen și BMW fac mișcarea foarte neobișnuită de a cumpăra minerale direct din mine - și, în unele cazuri, chiar investesc în ele, pentru a se asigura că au resursele necesare pentru extindere.

Aceasta este o schimbare majoră pentru producătorii de automobile care se bazează de obicei pe o rețea de furnizori care livrează piesele și componentele de care au nevoie exact atunci când le doresc. Este ca și cum ai cumpăra astăzi înghețată de la magazin, pentru că o vrei acum. Dezvoltarea propriei surse directe de metale, pe de altă parte, este ca și cum ai chema un fermier să rezerve o vacă, astfel încât să poți avea lapte pentru înghețată anul viitor.

Topul celor mai mari companii producătoare de baterii pentru mașini electrice

Contemporary Amperex Technology/China 32,4% LG/Coreea de Sud 20,3 Panasonic/Japonia 12,2% BYD/China 8,8% SK On/Coreea de Sud 5,6%

Tesla a apelat direct la mine de ani de zile. „A fost o chestiune de supraviețuire”, spune Vivas Kumar, care obișnuia să lucreze la Tesla la aprovizionarea cu materiale pentru baterii și acum conduce o afacere cu componente de baterii. Acum, alți producători de automobile văd că aceasta este varianta de ieșire din impas.

Pot producătorii de automobile să gestioneze situația corect?

Între timp, pentru producătorii de automobile, miza este foarte mare, deoarece se întrec pentru a-și asigura materia primă de care vor avea nevoie pentru a pivota către un viitor electric.

Lipsa de semiconductori care a oprit liniile de producție de pe tot globul este un exemplu de cât de critic este pentru producătorii de automobile să își asigure lanțurile de aprovizionare corect.

Scott Keogh, CEO-ul Volkswagen of America, numește extinderea lanțului de aprovizionare a bateriilor un „act de mare viteză”. Dar Keogh este încrezător. „Avem unele dintre cele mai mari sume de capital din lume, unele dintre cele mai bune mine din lume, toate guvernele importante și industriile majore. el spune. „Am foarte multă încredere că o putem rezolva”. Și chiar trebuie să o facă. Peste opt ani, oficialul cosntructorului german se așteaptă ca jumătate din producția VW să fie vehicule alimentate cu baterii.

