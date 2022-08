WS Drive Test: Noul Peugeot 308 -  regele junglei urbane

Francezii au reușit mai mereu să construiască mașini „mai altfel”, Iar tandemul Peugeot-Citroen a reușit să fie avangarda industriei auto europene în acest segment.

Cu noul 308, Peugeot a reușit să se apropie periculos de mult de Golf 8, modelul emblematic al celor de la Volkswagen, ba chiar, spun unii, se poate lupta și cu modele din gama premium.

Design exterior

De puține ori mi-a fost dat să văd cum oamenii pur și simplu se opreau pe stradă ca să admire mașina. Iar asta se întâmplă, de obicei, la modele exotice. De oriunde ai privi noul 308, arată extraordinar de bine.

Panoul cu comenzi fizice pentru diverse funcții ale mașinii. Foto/WS

Designerii francezi au făcut exces de linii ascuțite, însă le-a ieșit o treabă de excepție. Partea din față a mașinii este dominată de „colții” sau „zgârieturile de gheară” (depinde de privitor) care se prelungesc de la faruri către bara de protecție a mașini. Cele două tăieturi au devenit laitmotivul modelelor Peugeot, fiind întâlnite și la micul 208, dar și la berlina de mari dimensiuni 508 sau SUV-urile 5008 sau 3008. Este elementul de design care scoate marca Peugeot din anonimat multelor modele actuale. Pe lângă funcția de lumini de poziție, cele două „zgârieturi” au și funcție de semnalizator.

Un design avangardist care atrage privirile. Foto/WS

Grila radiatorului este și ea de mari dimensiuni, având o structură de tip fagure. Farurile LED sunt și ele înguste și subțiri, continuând nota unghiurilor ascuțite. Partea laterală a mașinii împrumută ceva din fosta serie 308, dar aduce și schimbări. Partea din spate continuă ideea de design minimalist ce abundă în unghiuri ascuțite.

Stopuri LED în formă de „zgârietură” de gheară de felină. Foto/WS

Stopurile sunt de mici dimensiuni și sunt compuse dintr-un set de 3 LED-uri care arată și ele ca o zgârietură de felină. Cele din exterior au și funcție de semnalizare. Capacul portbagajului este de dimensiuni mai mici decât la modelele concurente, fiind ușor de închis și deschis. Un punct în plus este și poziționarea butonului de deschidere a portbagajului foarte sus, aproape de lunetă. Astfel nu riști să te umpli de noroi și praf pe mâini.

Design interior

Interiorul lui Peugeot 308 aduce destul de mult cu o navă spațială. Și aici se continuă conceptul de unghiuri ascuțite. Pe consola centrală tronează sistemul multimedia, care este compus din ecranul propriu-zis, dar care se continuă în jos cu un touchpad prin care poți accesa funcțiile rapide ale sistemului. Acestea pot fi schimbate.

„Colții” de sub faruri, trăsătură distinctivă a noului 308. Foto/WS

Imediat sub sistemul multimedia se află un panou cu butoane fizice, destinat setărilor mașinii sau climatizării. Consola centrală se continuă cu un spațiu pentru încărcarea wireless a telefonului mobil. Sub el este un spațiu de depozitare adânc și generos. Consola centrală se continuă cu selectorul cutiei de viteze automate, care este de mici dimensiuni, dar cu care reușești să te acomodezi foarte repede.

Scaune sport, bine profilate, cu multiple reglaje electrice și funcție de masaj. Foto/WS

Scaunele sunt sport, puternic profilate, cu un șezut destul de îngust, mai ales pentru persoanele ceva mai corpolente. Cei mai înalți de 1,80 metri vor avea probleme serioase în a se acomoda cu șezutul scaunelor.

Reglajele sunt electrice, ambele scaune având opțiunea de masaj, numai bună pentru zecile de minute petrecute țintuit în scaun, în traficul bară la bară din oraș.

Tapiseria este un amestec de piele sintetică și alcantara, la care se adaugă cusături de un verde foarte deschis, ce dau o notă de eleganță interiorului.

Volanul este turtit, pentru o mai bună vizibilitate a instrumentarului de bord. Foto/WS

Bordul mașinii respectă linia exteriorului, adică multe colțuri. Instrumentarul de bord este electronic, cu posibilitatea afișajului 3D, un „moft” destul de interesant. Piesa de rezistență este celebrul volan, pe care unii îl detestă, alții îl apreciază. Personal, fac parte din a doua categorie. Deși este teșit în partea de sus și de jos, se ține perfect în mâna stângă.

Portbagaj încăpător, cu posbilitatea de rabatare a banchetelor. Foto/WS

Nici atunci când îl apuci cu ambele mâini nu este deranjant, și nici chiar la manevrele pe loc, atunci când îl învârți. Consider că Peugeot a dat o lecție importantă celorlalți competitori despre cum poți reinventa roata. Volanul are butoane ce corespund comenzilor instalației multimedia, setărilor vitezei de croazieră și sunt ergonomic amplasate.

Cum se conduce

Deși nu are pretenții de compactă cu veleități sportive, noul 308 în echipatea GT, cu motorizarea diesel de 1,5 litri și 130 de cai putere, face față cu biro depășirilor pe șosea sau în oraș. Nu te bagă în scaun, are o anumită plafonare după 4.000 de rotații pe minut, dar nu te lasă cu ochii în soare. Modurile de condus sunt SPORT, NORMAL și ECO.

Linia laterală este fluidă și păstrează elemente de la fosta generație. Foto/WS

Cel mai bine se comportă mașina în setarea NORMAL, pentru că ai parte de reprize bune de accelerație, dar și de un consum infim și de amortizare bună a denivelărilor, fără ca mașina să „țopăie” În modul SPORT, volanul se întărește excesiv, iar în cazul unor manevre bruște, simți cum direcția asistată se opune destul de puternic. În modul ECO, motorul se turează foarte greu, nici dacă apeși pedala de accelerație în podea nu simți demarajul, însă, aici ai cel mai mic consum și cea mai bună amortizare a deselor denivelări ale drumului.

Spate scurt, cu mâner pentru deschiderea portbagajului montat foarte sus, deasupra emblemei. Foto/WS

Consumul nu sparge normele, însă, cu siguranță, ține cu bugetul casei. Condusă în modul SPORT și cu mult peste limitele mașinii, computerul de bord a arătat consumuri și de 13 litri la sută. La un șofat normal, liniștit, dar nu în aglomerația urbană, reușești să obții valori de 3-4 litri la sută. Cert este că, la un plin de motorină poți ajunge la o autonomie de cel puțin 700 de kilometri. Asta depinde și de trafic. Probabil că, la un drum lung, cu viteze de corazieră normale, poți merge cu un plin chiar și 900 de kilometri.

Dinamica mașinii este de invidiat, pentru categoria din care face parte. Noul 308 are o stabilitate extraordinară, chiar și în viraje strînse, abordate mai sportiv. Nu am sesizat deloc intervenția sistemelor de corecție ale mașinii, poate doar dotarea de părăsire a benzii de rulat, care îți trăgea brusc volanul în dreapta sau stânga. Iar dacă acest lucru se întâmplă pe o șosea cu o singură bandă de rulare, iar în dreapta este un șant destul de adânc, atunci intervenția funcției „Lane Keep Assist” devine un real pericol pentru șofat. Recomand dezactivarea lui, mai ales pe drumurile județene înguste.

Inserții ce seamănă cu aluminiul, pe consola centrală, unde se află și selectorul cutiei de viteze automate. Foto/WS

La capitolul „se putea mai bine” poate fi tecută și conectivitatea sistemului infotainment, care căuta mai mereu semnalul bluetooth și wireless al telefonului.

Concluzie

Peugeot a reușit să facă pasul în față, în clasa compactă europeană. Francezul se poate lua la trântă în duel direct cu modele precum Golf 8, ba chiar și cu mașini considerate premium în acest segment, precum BMW Seria 1, Mercedes Clasa A sau Audi A3. Noul 308 oferă mai multe decât competitorii și iese în evidență printr-un design avangardist și atrăgător. Evident, toate acestea au un preț. În echiparea GT și cu motorizarea 1,5 HDI, noul Peugeot 308 ajunge la 30.919 euro cu TVA.

Bord cu funcție 3D. Foto/WS

Avantaje

Design

Dotări

Consum carburant

Dezavantaje

Lipsa unei instalații audio mai performante

Lipsa unui sistem de tracțiune integrală

O variantă supraînălțată de caroserie

Sursa foto: WS

