Autoritatea de Supraveghere Financiară a făcut toţi paşii legali în analiza situaţiei Euroins, iar deciziile au fost luate având toată baza legală necesară, a declarat într-un interviu pentru AGERPRES, Valentin Ionescu, director general al Direcţiei Generale Asigurări, Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF).

El a precizat că Euroins a avut probleme de solvabilitate şi a intrat într-un plan de redresare pe parcursul anului 2022, care s-a închis prin analiza datelor societăţii la şase şi nouă luni, analiză care a implicat calcule actuariale şi analize ale contractelor de asigurare şi care s-a soldat cu constatarea stării de insolvenţă, conform Agerpres.ro.



Directorul ASF a subliniat că o cotă mare de RCA pentru o companie de asigurări poate deveni o problemă la un moment dat, dacă societatea nu este corect capitalizată, iar Euroins a avut 95%-96% pondere în portofoliu RCA, şi şi-a exprimat speranţa că, în a doua parte a anului, piaţa de RCA se va reaşeza.



De asemenea, Valentin Ionescu a mai afirmat că, în urma unei analize făcute cu principalele companii de asigurări, s-a hotărât practicare tarifelor din martie 2022, timp de şase luni, pentru a nu destabiliza piaţa, dar decizia şi momentul în care se va aplica această măsură vor fi stabilite de Guvern.



AGERPRES: Întrebarea privind falimentul Euroins era pe buzele românilor de multă vreme. Când au apărut primele semne că asigurătorul va intra în faliment?



Valentin Ionescu: Primele semne că asigurătorul are probleme şi că există o potenţială stare de insolvenţă au apărut atunci când am terminat analiza pe care am înaintat-o Consiliului ASF. Până atunci, echipa care a lucrat la această analiză a făcut toţi paşii legali, toate demersurile legale să analizeze situaţiile financiare ale societăţii, să analizeze contractele de asigurare, să facă schimb de informaţii cu alte autorităţi şi o analiză foarte complexă, care a durat aproximativ şase luni de zile şi, în urma acestei analize, s-a constatat starea de insolvenţă a societăţii Euroins şi s-a propus ridicarea autorizaţiei. Eu cred că numai o autoritate determinată şi puternică poate controla şi supraveghea şi lua decizii de asemenea anvergură, bazate pe date clar şi corect fundamentate.



AGERPRES: Ce nu a mers bine în cazul Euroins?



Valentin Ionescu: Societatea era singura societate care rămăsese în categoria de supraveghere intensă. Avem patru categorii. Era, în categoria 4, singura societate încă într-o monitorizare intensă, datorită cotei de piaţă pe care o avea pe RCA. Fiind în această categorie, a fost controlată şi monitorizată aproape continuu, atât din supraveghere, cât şi din control, din conduită din zona de petiţii. Am avut 17 controale în perioada 2022 - 2023 pe această societate, soldate cu 26 de sancţiuni, aşa cum am şi comunicat, amenzi de peste 16 milioane lei în total date societăţii. Au fost de la abateri minore, la sancţiuni cu amendă. Li s-a dat planul de măsuri, planul de redresare. A fost o evaluare a activelor şi pasivelor tuturor companiilor de asigurări, un exerciţiu european, Balance Sheet Review. În urma acestui exerciţiu, rezultatele au fost publicate în ianuarie 2022 pe site-ul autorităţii. Euroins a avut probleme de solvabilitate, a intrat într-un plan de redresare pe parcursul anului 2022, care s-a închis prin analiza datelor societăţii la iunie şi la septembrie 2022. O analiză foarte complexă, care a implicat şi calcule actuariale şi analize ale contractelor de asigurare, care, aşa cum v-am spus, s-a soldat cu constatarea stării de insolvenţă a societăţii.



AGERPRES: Este al patrulea caz de faliment al unei companii cu cea mai mare cotă de piaţă pe RCA în ultimii 8 ani? Cum explicaţi această evoluţie?



Valentin Ionescu: O cotă mare de RCA pentru o companie de asigurări poate deveni o problemă la un moment dat, dacă societatea nu este corect capitalizată. Aşa cum spuneam, un portofoliu cum a avut City şi cum are Euroins, de peste 90% RCA, Euroins chiar mai mult, a avut 95-96% pondere în portofoliu RCA, este un portofoliu care necesită tot timpul un capital de solvabilitate, cash, având în vedere daunele care apar continuu şi daunele care trebuie plătite asiguraţilor societăţii. Ca urmare, într-o societate de genul acesta este dificil să aplici şi legea rezoluţiei. Niciun instrument de rezoluţie nu este aplicabil unei societăţi care are peste 90-95% în portofoliu RCA, tocmai pentru că acest tip de asigurare este unul mai special. Are o perioadă foarte scurtă în timp, de la o lună până la un an de zile maximum. Se încasează bani continuu din această asigurare, dar se plătesc şi daune continuu şi tocmai de aceea administrarea rezervelor de daună şi a societăţii trebuie făcute cu foarte, foarte mare atenţie.



AGERPRES: În spaţiul public există o nemulţumire faţă de modul în care a fost supravegheată piaţa de asigurări RCA. Am putea vedea demisii?



Valentin Ionescu: Nu, nu pot să comentez pe partea asta cu demisii, dar eu cred că supravegherea şi-a făcut datoria, având în vedere faptul că am identificat acele probleme. Cel puţin la City, acolo vorbim de o fraudă clară. Autoritatea şi-a făcut datoria. Iar la Euroins, aşa cum am comunicat, la fel, Autoritatea a fost fermă şi a dat semn că nu poate tolera un asemenea comportament.

