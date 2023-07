Cea mai nouă mașină electrică Hyundai are 641 de cai putere și o cutie manuală „simulată”

Hyundai a prezentat public noul Ioniq 5 N, varianta sportivă a crossoverului Ioniq 5 care acum beneficiază de o baterie de 84 kWh și două motoare electrice. Cu o putere de până la 641 de cai putere și o accelerație de la 0 la 100 km/h în 3,5 secunde, acest model, primul EV „preparat” de divizia N, anunță un nou val de mașini rapide de la constructorul din Coreea.

Au trecut vremurile în care un Hyundai arăta așa și avea nevoie de o săptămână ca să atingă 100 km/h. De când constructorul asiatic a transferat ingineri de la unii dintre cele mai tari mărci europene, adică de aproximativ 10 ani, nimeni nu mai ia în râs performanțele modelelor sportive Hyundai N. Cea mai recentă apariție în această familie este Ioniq 5 N, a cărui premieră mondială a fost umbrită de un incident în care a fost implicat „fratele” RN22e, adică prototipul care prefațează viitorul Ioniq 6 N.

Chiar și așa, la Goodwood Festival of Speed s-a vorbit și despre ce înseamnă să ai un crossover cu tracțiune integrală și o putere care poate sări de 600 de cai putere. Ca să fim mai exacți, Ioniq 5 N are, în mod normal, 600 de cai putere și 740 Nm, dar aceste cifre pot crește vertiginos, vreme de 10 secunde, dacă foloseșt funcția „N Grin Boost” care aduce 41 de cai putere extra și încă 30 Nm.

De asemenea, funcția de boost reduce sprintul de la 0 la 100 km/h cu 0,1 secunde, adică de la 3,5 la 3,4 secunde ceea ce este impresionant deoarece vorbim de o mașină de aproape două tone. Ioniq 5 N are două motoare, câte unul pe fiecare punte, care funcționează pe o arhitectură de 800 v, conectate la bateria cea mai mare a celor de la Hyundai, anume cea de 84 kWh. Încărcarea de la 10 la 80% durează sub 20 de minute la un charger ultra-rapid DC.

Cum mașina este optimizată pentru circuit, există un mod care pregătește bateria de un stil de condus sportiv, dar și diverse moduri de livrare a puterii cum ar fi „Track” sau „Drag”. În modul „Track”, răcirea bateriei este sporită, pentru ca această să ofere mai mult timp un nivel de putere constant, în timp ce în „Drag” bateria este pregătită să dea toată puterea într-o „explozie” rapidă, necesară liniuțelor. Există și „Endurance” și „Sprint” printre modurile disponibile, dar și Launch Control cu trei setări ale controlului tracțiunii.

Cum arată Hyundai Ioniq 5 N

Cum este și normal, acest model sportiv vine cu un pachet optic agresiv cu guri de aer mai mari în partea frontală, praguri, dar și extensii la bara spate. Jantele de dimensiuni mari abia acoperă discurile de 400 mm (pe față, respectiv 360 mm pe spate) care ascund tehnologia Brake Regen, care recuperează energie prin frânare. Suspensia mașinii a fost modificată pentru a face față la toată puterea și cuplul disponibile, dar și pentru că versiunea N este mai grea decât cea standard cu două motoare.

Hyundai oferă și „N Drift Optimizer” care include o suită de sisteme menite să te ajute să pui mașina de-a latul fără să fie nevoie să ai pregătirea unui profesionist în domeniul derapajelor controlate. „N Torque Distribution” te ajută să setezi cât cuplu ai nevoie prin LSD-ul electronic (diferențialul cu alunecare limitată). Există și un sistem care îmbunătățește sunetul mașinii, dar și unul care te face să te simți că ești într-o mașină de modă veche, cu o cutie manuală.

Trebuie spus și că Ioniq 5 N are dimensiuni mai mari decât modelul obișnuit (40 mm în plus la lățime, 80 mm în plus la lungime), dar și mai jos, garda la sol fiind coborâtă cu 79 mm. Jantele mai sus menționate sunt de 21 de inci și sunt încălțate de anvelope Pirelli P-Zero. La interior, noul volan N sportiv domină, acesta având butoane pentru modurile de condus, dar și pentru acel boost disponibil pentru perioade scurte (N Grin Boost). Scaunele sunt profilate și ele și sunt îmbrăcate într-o combinație de piele cu Alcantara.

Cutie manuală într-o mașină electrică, aproximativ

Acest sistem se numește N e-Shift și simulează senzațiile pe care le simți când utilizezi cutia cu opt rapoarte a constructorului asiatic. Astfel, inginerii au reușit să simuleze pentru cei din habitaclu acele vibrații pe care le simți când ambreiajul dublu schimbă vitezele într-o mașină cu motor termic. Sistemul de simulare al sunetului de motor cu ardere internă poate să simuleze mai multe „coloane sonore”, inclusiv sunetul de pornire al motorului de 2.000 cmc turbo cunoscut fanilor diviziei N.

Hyundai nu a făcut publice date privind prețul mașinii și nici despre o dată de lansare în România. Nu știm, în plus, nici care este autonomia lui Ioniq 5 N, dar modelul standard are o autonomie maximă de aproximativ 420 de kilometri cu o încărcare. Un Ioniq 5 începe de la 51.000 de euro fără tichete Rabla Plus sau alte reduceri. Varianta sportivă va costa cu siguranță peste 60.000 de euro.

