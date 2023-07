Vânzările Dacia au crescut cu 24% în T1. Renault, proprietarul mărcii, a revenit pe profit după pierderile masive din 2022

Grupul auto francez Renault a raportat o marjă operaţională record de 7,6% în primul semestru al acestui an, graţie reducerii costurilor şi lansărilor de noi modele, informează un comunicat de presă al proprietarului Dacia, preluat de Agerpres.

De asemenea, Renault a revenit pe profit în primele şase luni ale acestui an, cu un rezultat net de 2,12 miliarde de euro, după ce în prima jumătate a anului trecut a realizat pierderi de 1,68 miliarde de euro.

Vânzările grupului Renault la nivel mondial au atins 1,134 milioane vehicule în primul semestru al anului 2023, cu 13% mai mult în comparaţie cu S1 2022. Vânzările mărcii Renault la nivel mondial au ajuns la peste 772.000 de unităţi, în creştere cu 12% faţă de semestrul 1 al anului 2022.

Dacia a înregistrat vânzări în creştere cu 24%, ajungând la peste 345.000 de unităţi la nivel mondial. În Europa, vânzările Dacia au crescut cu 30%, până la 301.000 de unităţi, datorită succesului de care s-a bucurat gama sa.

Dacia Sandero rămâne cel mai bine vândut model către clienţii persoane fizice din Europa. Dacia urcă pe locul 2 al podiumului european pe segmentul de retail.

"Renault Group a atins o performanţă record în prima jumătate a anului 2023, atât în ceea ce priveşte profitabilitatea, cât şi generarea de numerar. Aceste rezultate sunt consecinţa eforturilor noastre continue de a reduce costurile pe perioada ultimilor 3 ani şi a strategiei noastre concentrate pe valoare, combinată cu primele beneficii ale unei ofensive de produse fără precedent. Bazele noastre nu au fost niciodată la fel de solide şi robuste. În acelaşi timp, implementăm cu o viteză incredibilă proiectele noastre strategice care transformă Grupul în profunzime: am finalizat deja desprinderea Horse şi am semnat un acord de joint-venture cu Geely pentru a da naştere unui campion mondial al motoarelor cu emisii reduse. În conformitate cu planul nostru, separarea Ampere va fi încheiată în a doua jumătate a acestui an", a declarat Luca de Meo, CEO Renault Group.

Renault a mai anunţat că primul vehicul hibrid din gama Dacia, modelul Dacia Jogger Hybrid 140 CP, reprezintă deja mai mult de 25% din mixul de comenzi, în ciuda constrângerilor de componente.

Jogger este un produs cheie pentru a atrage noi profiluri de clienţi, iar versiunea sa hibridă susţine strategia de electrificare treptată a Dacia. De asemenea, modelul Dacia Spring (100% electrică) a înregistrat peste 27.000 de vânzări în Europa în semestrul I 2023. A fost din nou pe podiumul vehiculelor electrice pe piaţa de retail din Europa în primul semestru.

Renault Group este prezent în peste 130 de ţări şi are peste 111.000 de salariaţi, Grupul a vândut 2,1 milioane de vehicule în 2022.

Sursa foto: Dacia

