Grindeanu, despre denivelările de pe noul pod de la Brăila: ”Exagerări”

Denivelările de pe podul peste Dunăre au apărut în special pe sensul dinspre Tulcea spre Brăila din cauza nerespectării restricţiilor de tonaj pe caniculă, a afirmat miercuri ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu.

"Să ştiţi că am trecut în acest weekend. Aşa cum ştiţi, am fost la Galaţi şi am mers şi pe pod pentru că văzusem unele articole în care se spunea că erau să sară camioanele în Dunăre, de la denivelări şamd. Eu vă rog să mergeţi dacă nu mă credeţi. Eu înţeleg exagerările şi înţeleg că sunt anumite denivelări cauzate de următorul lucru: la anumite temperaturi există restricţii de tonaj. Asta este, nu e doar pe podul de la Brăila. S-a ajuns la acele denivelări, în special pe sensul dinspre Tulcea spre Brăila, cauzate de nerespectarea restricţiilor. Asta e ca şi iarna când dă CNAIR anunţ 'Nu mergeţi, că e drumul închis' şi sunt nişte domni care merg şi după aia cer să vină să-i salveze statul român, că ştiţi că se întâmplă lucrurile astea, în fiecare iarnă", a menţionat ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, citat de Agerpres.

El a subliniat că trebuie respectate anumite reguli pe care CNAIR şi celelalte autorităţi le impun. Ministrul Transporturilor a mai spus că lucrările sunt în garanţie.



"Cred că CNAIR ştie ce are de făcut, astfel încât să fie remediate. În schimb, a plecat aşa o nebunie tot de Podul de la Brăila. A anunţat cineva pe internet că luni se circulă 24 din 24. A anunţat cineva şi lumea era revoltată. Există acele restricţii pe care le ştiţi, sunt afişe, sunt anunţate - şi că de ce aşteptau. Dacă plecăm după anunţuri făcute pe internet de unii şi de alţii, atunci normal, nu prea ar fi indicat să fim revoltaţi. Trebuie urmărite anunţurile oficiale", a mai spus Grindeanu.

