Șofer de autocar, sub influența canabisului, prins în Giurgiu

Un cetăţean turc în vârstă de 40 ani, şofer pe un autocar ce transporta pasageri pe ruta Turcia-România, este cercetat penal după ce a fost depistat în trafic de poliţiştii rutieri giurgiuveni, pe DN 5, în localitatea Daia, sub influenţa canabisului.

"În localitatea Daia, judeţul Giurgiu, poliţiştii Biroului Rutier, din cadrul IPJ Giurgiu, au depistat un bărbat, în vârstă de 40 de ani, cetăţean turc, în timp ce conducea un autocar în care se aflau pasageri şi care se deplasa către Bucureşti, sub influenţa substanţelor psihoactive. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul DrugTest, rezultatul fiind pozitiv la substanţa canabis, fiind ulterior transportat la spital, pentru recoltarea probelor biologice', se arată într-un comunicat de presă, emis de IPJ Giurgiu, conform Agerpres.ro.



În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa substanţelor psihoactive.

