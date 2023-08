Renault se așteaptă la vânzări mai mari pentru mașinile electrice, chiar dacă situația economică nu este una bună

Producătorul auto francez Renault se bazează în acest an pe vânzări mai ridicate la vehiculele electrice, în pofida scăderii activităţii economice, a afirmat directorul mărcii Renault, Fabrice Cambolive, pentru revista germană Autogazette, transmite DPA.

"De la începutul anului, am observat o majorare a creşterii pentru maşinile electrice", a explicat Cambolive.



Din acest motiv, Cambolive se aşteaptă ca Renault să continue să înregistreze creştere pe segmentul vehiculelor electrice în 2023. În plus, se îmbunătăţeşte aprovizionarea cu semiconductori, ceea ce, consideră Cambolive, va reduce costurile cu maşinile electrice, atât pentru clienţi cât şi pentru producătorii auto.



"La divizia noastră de vehicule electrice Ampere, nu numai că vom putea reduce şi mai mult costurile cu maşinile electrice, ci şi costurile fixe ale companiei noastre", a declarat oficialul Renault.



Anul trecut, Renault a anunţat că va crea două entităţi separate, una dedicată dezvoltării, producţiei şi vânzării de vehicule electrice, cu sediul în Franţa, şi cealaltă dedicată dezvoltării şi producţiei de motoare şi cutii de viteze termice şi hibride de nouă generaţie E-TECH, care va include operaţiunile din România, Spania, Portugalia, Turcia şi America Latină. Divizia Ampere va avea sediul în Franţa şi aproximativ 10.000 de angajaţi. Societatea mixtă din domeniul vehiculelor cu motoare pe combustie înfiinţată cu Geely, care va avea denumirea Horse, va avea sediul în afara Franţei şi aproximativ 19.000 de angajaţi pe trei continente.



Divizia Ampere va fi listată la bursă spre finalul acestui an.



Cambolive se aşteaptă ca în urma reducerii costurilor Renault să devină mai competitivă pe piaţa vehiculelor electrice, clienţii urmând să beneficieze de scăderea preţurilor.



Renault lucrează la un model electric de 25.000 de euro (27.000 de dolari). De asemenea, noua versiune electrică a modelului R5 ar urma să coste sub 30.000 de euro.

