Leasingul auto, în continuare o variantă populară de achiziție auto

Achizițiile auto continuă să facă din România așa-zisul buncăr european. Cel puțin așa titra presa în urmă cu ceva ani, când importul de mașini second hand ajunsese, aparent, la un punct maxim. Adevărul este că potențialul acestei industrii este unul foarte mare. De asta s-au convins și cei care preferă în continuare mașinile la mâna a doua, însă nu de orice fel. Cele de la sursă sigură, cumpărate de la dealeri cu experiență și reputație pe piața de profil.

Remarcăm că în continuare este preferată varianta de leasing auto ca metodă de cumpărare - asta indiferent că este vorba de o mașină nouă sau una second hand. Atât persoanele fizice, cât și cele juridice, pot solicita achiziția unei mașini prin leasing auto. Varianta aceasta este tot mai populară, dat fiind faptul că permite multora să se orienteze spre o gamă de mașini mai scumpe și mai bine dotate, chiar dacă nu dispun de toată suma pentru aceasta. Au plata eșalonată și, după caz, este posibil să nu fie nevoie de avans.

De ce să faceți achiziția prin leasing auto?

Acum, să cumpărați o mașină la mâna a doua este o tranzacție cât se poate de sigură, simplă și dacă alegeți cu atenție și dealerul, sunt șanse să aveți și servicii complete și extinse. Adică ajutor la înmatriculare, dacă e cazul, livrare, revizii gratuite, istoric la zi și chiar și asistență și intermediere pentru finanțare auto.

Desigur, unii se vor întreba de ce să nu facă un împrumut bancar, însă comparativ, leasingul auto pare să fie mai avantajos. Costurile lunare pot fi mai mici decât dacă ați plăti rate la bancă. În plus, dealerii care vând mașini noi și rulate au și servicii de tip consiliere și ajutor pentru obținerea finanțării. Colaborează cu diverse instituții bancare și nebancare și pot ajuta clienții să întocmească actele necesare direct la ei.

O mașină second hand, o alegere inspirată - iată de ce

Marele avantaj al mașinilor second hand se referă, desigur, la partea financiară. Este mai convenabilă o astfel de achiziție. Față de anii trecuți când opțiunile erau mai limitate, acum dealerii și-au adaptat opțiunile. Astfel, pun la dispoziție diverse modele auto, diverse motorizări și opțiuni, iar dacă ceea ce au în showroom-uri nu este pe placul clienților, pot aduce la comandă. Își asumă și astfel de cerințe speciale.

În plus, știați că mașinile rulate se devalorizează mai lent față de cele noi? Poate fi și acesta un avantaj. Mașinile noi sunt mai rapid devalorizate și numai după câțiva kilometri parcurși valoarea le este redusă cu 10%. Nu mai vorbim de o creștere accelerată an după an. În raport cu acestea, mașinile rulate își mențin mai mult timp aceeași valoare.

Soluțiile de finanțare sunt o altă metodă prin care dealerii își atrag clienți. O soluție de creditare care vine la rândul său cu avantaje și pe care mulți nu se feresc să o solicite. Preferați să alegeți mai întâi de toate colaborarea cu un dealer cu experiență în domeniu, nu neapărat unul din plan local.

Sursa foto: www.elite-cars-leasing.ro

