Cum PriceCarz Revoluționează Piața Închirierilor Auto în România

În contextul actual al societății, închirierea auto a devenit o opțiune din ce în ce mai populară și preferată pentru cei care doresc să beneficieze de mobilitate și flexibilitate fără a investi într-un vehicul propriu. Acest serviciu oferă numeroase avantaje și schimbă modul în care oamenii se deplasează și își planifică călătoriile.

Astăzi avem o oportunitate extraordinară de a arunca o privire în culisele unei companii, care aduce schimbări importante în industria închirierilor auto din România. Într-un mediu în care mobilitatea devine tot mai importantă și în care consumatorii caută soluții flexibile și convenabile, PriceCarz aduce o abordare nouă și revoluționară în această industrie. De la tehnologie avansată până la o abordare personalizată și orientată către clienți, această companie este apreciată din ce în ce mai mult pe piața românească. Astăzi, suntem încântați să vă prezentăm un interviu exclusiv cu CEO-ul PriceCarz, care ne va dezvălui secretele din spatele succesului și viziunea sa pentru viitorul închirierilor auto din țara noastră.

Începuturile și Misiunea PriceCarz

Ați putea să ne povestiți cum a luat naștere PriceCarz și care a fost ideea sau scopul care v-a inspirat să creați această companie?

PriceCarz a luat naștere în anul 2022 cu o echipă a căror membri aveau o experiență de peste 10 ani în acest domeniu. Observând provocările și lipsurile din această industrie, am simțit că există o oportunitate de a oferi clienților o experiență mai bună și mai transparentă atunci când vine vorba de închirierea unei mașini. Ideea principală care a stat la baza acestei afaceri, a fost de a crea o platformă online care să simplifice procesul de închiriere auto. Am dorit să oferim clienților o modalitate ușoară de a găsi și de a rezerva mașini de închiriat la prețuri foarte mici, în timp ce colaborăm cu o rețea de parteneri de încredere din industrie.

Scopul nostru general este de a elimina frustrările asociate cu închirierea auto, precum costurile ascunse, rezervările complicate sau întârzierile la preluarea mașinii. De asemenea, facem și oferte personalizate. Prin urmare, vrem să aducem transparență, eficiență și comoditate în această experiență. Astfel, Price Carz are misiunea de a oferi clienților o selecție variată de mașini de închiriat la cele mai mici prețuri și o experiență de închiriere fără griji.

Care sunt principalele valori și cum acestea se reflectă în misiunea companiei?

Principalele noastre valori includ transparența, ușurința de utilizare și orientarea către client. Suntem foarte transparenți în ceea ce privește prețurile și detaliile vehiculelor prezente pe platforma noastră. De asemenea, dorim să facem procesul de inchirieri auto cât mai ușor și mai eficient posibil pentru fiecare client. Ori de câte ori luăm decizii importante la PriceCarz, ne asigurăm că acestea reflectă aceste valori fundamentale și servesc în mod direct misiunii noastre de a oferi o experiență excelentă clienților noștri.

Ați putea să ne spuneți mai multe detalii despre cum a evoluat compania pe parcursul timpului?

De-a lungul timpului, am investit mult timp și resurse în dezvoltarea platformei noastre online, asigurându-ne că oferim instrumente de căutare puternice și opțiuni flexibile de listare a mașinilor pentru clienții noștri. Am lucrat strâns cu dealerii auto pentru a oferi un inventar bogat și variat pe platforma noastră. Pe parcurs, am pus accent pe îmbunătățirea serviciului pentru a satisface așteptările tot mai mari ale clienților. Am introdus opțiuni suplimentare, cum ar fi asigurările specifice sau servicii de preluare și predare flexibile pentru a răspunde nevoilor individuale ale persoanelor. De asemenea, am investit în calitatea flotei noastre de mașini de închiriat, asigurându-ne că acestea sunt în stare impecabilă și la standarde ridicate de siguranță.

Pe măsură ce am crescut, am acordat întotdeauna prioritate feedback-ului clienților și am îmbunătățit constant serviciile și caracteristicile noastre. Acest lucru ne-a ajutat să câștigăm încrederea mai multor persoane și să creștem baza noastră de utilizatori într-un ritm constant. În plus, am încercat să ne extindem și în alte orașe pentru a fi mai aproape de clienții noștri.

Cum ați reușit să câștigați încrederea clienților în ceea ce privește închirierile auto?

Am pus întotdeauna accent pe furnizarea de informații clare și precise clienților noștri. Asta înseamnă să nu avem costuri ascunse, să explicăm în detaliu toate condițiile contractuale și să oferim opțiuni clare pentru asigurare și servicii suplimentare. Clienții noștri știu întotdeauna la ce să se aștepte. De asemenea, am investit în achiziționarea și întreținerea unei flote variate de mașini de închiriat, asigurându-ne că acestea sunt în stare impecabilă. Clienții apreciază mașinile de închiriat de înaltă calitate și curate. În plus, avem o flotă de 500 de mașini cu cele mai noi tehnologii, line asist, Apple CarPlay. Ea este reînnoită frecvent la o perioadă de 12-14 luni.

Echipa noastră este bine instruită și oferă asistență și sfaturi profesionale. Suntem mereu disponibili pentru a răspunde la întrebări și pentru a oferi suport în timpul întregului proces de închiriere. În general, câștigarea încrederii clienților în industria închirierilor auto implică oferirea unui serviciu corect, fiabil și plăcut. Astfel, în ceea ce privește raportul calitate/preț, cu siguranță oferim cea mai avantajoasă ofertă de pe piață.

Evoluția în Industria de Închirieri Auto

Cum a evoluat industria de închirieri auto în ultimii ani și care au fost principalele schimbări observate?

Una dintre cele mai notabile evoluții a fost utilizarea tehnologiei avansate în toate aspectele activității de închiriere auto. Aplicațiile mobile și platformele online au revoluționat procesele de rezervare și plată, facilitând accesul din partea clienților la automobile și oferte în timp real. Colaborările cu alte companii din domeniul mobilității, precum aplicații de ride-sharing sau servicii de transport în comun, au devenit din ce în ce mai comune. Acest tip de parteneriate oferă clienților opțiuni mai variate și facilitează deplasările intermodale.

Calitatea serviciilor și experiența generală a clientului au devenit priorități majore. Companiile de inchirieri auto Bucuresti, dar și din alte locații se străduiesc să ofere clienților o experiență fără griji, inclusiv servicii de asistență rutieră 24/7 și opțiuni personalizate pentru a răspunde nevoilor individuale ale fiecărei persoane. Impactul asupra mediului a devenit o preocupare majoră. Prin urmare, am asistat la o creștere semnificativă a cererii pentru vehicule ecologice, cum ar fi mașinile hibride. Companiile de închiriere auto s-au adaptat la această tendință, extinzând flotele cu opțiuni mai prietenoase cu mediul înconjurător.

Ce tendințe emergente observați în ceea ce privește cererea și preferințele clienților?

Clienții apreciază din ce în ce mai mult opțiunile de închiriere flexibilă. Aceste opțiuni permit utilizatorilor să închirieze mașini pentru perioade scurte, oferindu-le un grad crescut de mobilitate adaptată nevoilor lor specifice. De asemenea, în urma pandemiei de COVID-19, oamenii sunt mai atenți la măsurile de siguranță și de igienă. Am implementat protocoale riguroase de curățenie și dezinfecție pentru a asigura clienților o experiență sigură și sănătoasă în mașinile noastre de închiriat. Cererea pentru opțiuni de închiriere auto economice și sustenabile rămâne puternică. Clienții doresc să obțină valoare pentru banii lor și să facă alegeri care să contribuie la protejarea mediului înconjurător.

Ce tipuri de mașini sunt tot mai populare în rândul clienților dvs.?

Mașinile compacte și economice rămân printre cele mai populare opțiuni, în special pentru călătoriile urbane și de afaceri. Aceste automobile sunt apreciate pentru consumul redus de combustibil și pentru manevrabilitatea lor în traficul urban. Pentru evenimente speciale sau pentru a se bucura de confortul și stilul de conducere deosebit, clienții noștri aleg tot mai des mașini de lux. Aceste vehicule oferă o experiență de conducere excepțională.

Odată cu creșterea conștientizării asupra impactului asupra mediului, am observat o cerere în creștere pentru mașinile hybrid. Aceste vehicule oferă o opțiune ecologică și eficientă din punct de vedere energetic. În plus, pentru cei pasionați de mașinile sport, frecvent aleg asemenea variante pentru a se bucura de experiența unei mașini rapide și manevrabile. Este important să subliniem că, în calitate de furnizor de servicii de închiriere auto, suntem dedicați satisfacerii cerințelor și preferințelor variate ale clienților noștri. Prin urmare, avem în flota noastră o gamă diversificată de mașini pentru a satisface toate aceste nevoi și pentru a oferi o experiență personalizată pentru fiecare călător.

Ce rol au platformele de rezervare online și aplicațiile mobile în interacțiunea cu clienții și gestionarea flotei de mașini?

Platformele de rezervare online și aplicațiile mobile oferă clienților acces la servicii de închiriere auto 24/7, fără a fi nevoie să se deplaseze fizic la o locație. Aceasta înseamnă că clienții pot face rezervări sau pot gestiona închirierile în orice moment, de pe orice dispozitiv conectat la internet. Clienții au acces la informații în timp real despre disponibilitatea vehiculelor, tarife, oferte speciale și termeni și condiții. Aceasta îi ajută să ia decizii informate și să planifice mai bine călătoriile lor. De asemenea, clienții pot lăsa recenzii și feedback direct pe platforme, oferind astfel companiilor de închiriere auto o oportunitate de a îmbunătăți serviciile lor pe baza fiecărei experiențe.

Platformele online permit companiilor să gestioneze și să programeze utilizarea vehiculelor într-un mod eficient, ceea ce duce la reducerea timpului de inactivitate și maximizarea profiturilor. Sistemele de gestionare a flotei ajută la programarea reviziilor și a întreținerii vehiculelor pentru a menține flota în stare bună de funcționare și pentru a reduce costurile de întreținere pe termen lung. Gestionarea electronică a documentației, cum ar fi contractele de închiriere și facturile, simplifică procesele administrative și contribuie la o gestionare mai eficientă a operațiunilor.

Extinderea companiei PriceCarz

Ați putea să ne oferiți detalii despre decizia de a extinde flota hybrid?

Mașinile hibride și ecologice au un impact mai mic asupra mediului în comparație cu celelalte automobile. Prin adăugarea acestor vehicule la flota noastră, ne angajăm să reducem emisiile de carbon și să contribuim la protejarea mediului înconjurător. Observăm o creștere semnificativă a cererii pentru vehicule mai ecologice și eficiente din punct de vedere al consumului de combustibil din partea clienților noștri. Extinderea flotei noastre cu aceste tipuri de vehicule răspunde nevoilor lor în creștere.

În viziunea noastră strategică, ne dorim să fim lideri în industrie și să stabilim noi standarde de excelență. Acest lucru include și adoptarea tehnologiilor și practicilor mai sustenabile pentru a ne diferenția, dar și pentru a răspunde evoluției pieței. De asemenea, extinderea flotei noastre hybrid este o modalitate excelentă de a contribui la reducerea poluării și de a demonstra angajamentul nostru față de responsabilitatea socială corporativă.

Cum anticipați că utilizarea unei flote ecologice va contribui la reducerea amprentei de carbon și la promovarea mobilității durabile?

Mașinile ecologice, cum ar fi cele hibride au emisii mai mici de carbon în comparație cu cele tradiționale. Prin utilizarea acestor vehicule, putem reduce semnificativ cantitatea de dioxid de carbon eliberată în atmosferă, contribuind la lupta împotriva schimbărilor climatice.

O flotă ecologică poate contribui la promovarea mobilității durabile prin oferirea de opțiuni de închiriere auto mai puțin poluante și mai eficiente din punct de vedere al consumului de combustibil. Aceasta poate determina mai mulți oameni să opteze pentru închirierea unei mașini ecologice în locul achiziționării propriului vehicul sau în locul folosirii unui vehicul mai vechi și mai poluant.

Parteneriatul cu Aurumcars, powered by Check24 este un pas important. Ce beneficii vedeți în această colaborare și cum vă ajută să vă atingeți obiectivele de extindere?

Parteneriatul cu Aurumcars, powered by Check24, reprezintă într-adevăr un pas important pentru noi și oferă o serie de beneficii semnificative pentru atingerea obiectivelor noastre de extindere și de dezvoltare. Această colaborare ne permite să ajungem la un număr mai mare de clienți și să ne consolidăm poziția în industrie. În general, un asemenea parteneriat ne ajută să avem o expunere mai mare pe piață, acces la clienți, eficiență operațională și o creștere a veniturilor.

Aveți și alte parteneriate importante?

Da, pe lângă Aurumcars, colaborăm și cu Ofran – lider în Israel, una dintre țările care trimit cei mai mulți turiști în România. De asemenea, avem un parteneriat cu cel mai important furnizor de servicii de închirieri auto la nivel european – booking.com. De-a lungul timpului, am fost prezenți și la diferite proiecte internaționale de turism, la care au participat lideri mondiali din acest domeniu. Acest lucru ne oferă o oportunitate unică de a schimba viziuni și de a împărtăși cele mai recente tendințe din industria de închirieri auto. Astfel, tindem spre creștere și inovație constantă.

Viziunea pentru viitor

Ce proiecte sau inițiative de responsabilitate socială dezvoltă PriceCarz în prezent pentru a avea un impact pozitiv în comunitate?

Flota noastră de mașini este axată pe eficiență din punct de vedere al consumului de combustibil. Actualizăm constant gama de automobile pentru a reduce emisiile de carbon și pentru a contribui la protejarea mediului. Aceste inițiative reprezintă angajamentul nostru ferm față de dezvoltarea durabilă și responsabilitatea socială și suntem hotărâți să continuăm să avem un impact pozitiv în comunitate și asupra mediului.

Care este viziunea dvs. cu privire la experiența clienților PriceCarz în viitor și cum veți utiliza tehnologia pentru a o îmbunătăți?

Viziunea noastră este să oferim clienților noștri o experiență de închiriere auto excepțională și lipsită de probleme în viitor. Ne dorim să fim lideri în industrie și să stabilim noi standarde în ceea ce privește calitatea serviciilor noastre. Vom utiliza tehnologia pentru a cunoaște mai bine preferințele și nevoile persoanele din societate. Astfel, vom putea oferi recomandări personalizate și servicii adaptate, cum ar fi selecția de vehicule, opțiuni de asigurare și accesorii.

În general, viziunea noastră este să aducem o schimbare pozitivă în industria închirierii auto prin tehnologie și servicii de top, asigurându-ne că experiența clienților noștri este una plăcută, eficientă și inovatoare în fiecare etapă a procesului lor de închiriere auto.

Cum planificaţi să vă dezvoltaţi şi să vă diversificați gama de servicii şi produse în următorii ani?

Vom căuta să ne extindem prezența în mai multe locații și piețe, astfel încât clienții noștri să aibă acces la serviciile noastre într-un număr mai mare de orașe și regiuni. Ne vom concentra pe diversificarea flotei noastre de vehicule pentru a răspunde mai bine nevoilor și preferințelor clienților noștri. Acest lucru poate include introducerea unor tipuri de mașini.

Ne vom extinde gama de servicii auxiliare, cum ar fi asigurarea, serviciile de livrare și preluare a automibilelor, precum și serviciile de întreținere pentru a oferi o experiență mai cuprinzătoare clienților noștri. De asemenea, vom continua să ne angajăm în inițiative de responsabilitate socială și dezvoltare durabilă, inclusiv reducerea amprentei noastre de carbon și implicarea în comunitate.

Cum planificați să vă dezvoltați cultura organizațională și să păstrați angajații motivați?

Dezvoltarea culturii organizaționale și menținerea angajaților motivați sunt esențiale pentru succesul oricărei companii.Vom menține o comunicare deschisă și transparentă cu angajații noștri. Vom împărtăși informații despre direcția companiei, obiectivele strategice și realizările pentru a le menține angajaților o perspectivă clară asupra rolului lor în succesul organizației. De asemenea, vom oferi opțiuni de lucru flexibile și sprijin pentru echilibrul între viața profesională și cea personală pentru a susține bunăstarea angajaților noștri.

La finalul acestui interviu, aș dori să-i mulțumesc invitatului nostru pentru timpul acordat, dar și pentru informațiile valoroase pe care le-a împărtășit cu noi. Am avut ocazia de a afla mai multe despre viziunea companiei PriceCarz, angajamentul față de dezvoltarea durabilă, dar și despre strategiile de extindere.

Este evident că această companie este orientată către inovație și că oferă clienților săi cele mai bune servicii de închiriere auto, în timp ce rămâne responsabilă social și preocupată de mediul înconjurător.

Vă mulțumim din nou pentru participare și vă dorim mult succes în continuare!

Sursa foto: pricecarz.ro

