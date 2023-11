Noul Volvo EM90 are origini chinezești, fiind înrudit cu un MPV de lux construit de Geely, dar nu va fi comercializat doar în China. Cu o autonomie de 737 de kilometri și aproape 270 de cai putere, modelul are șase locuri și are detalii inspirate dintr-un model înfipt adânc în istoria Volvo, estate-ul utilitar Volvo PV-445 Duett din anii '50.