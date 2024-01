Dacia Spring, a treia cea mai bine vândută maşină electrică pe piaţa din Franţa

Una din patru maşini vândute în Franţa, pe parcursul anului 2023, se încarcă la priză, adică este un automobil electric pe baterie sau un model hibrid reîncărcabil, un nivel-record, potrivit unui bilanţ publicat, luni, de Plateforme automobile (PFA), organizaţia care reprezintă constructorii şi furnizorii de componente auto, informează AFP.

Vehiculele complet electrice au reprezentat 16,8% din totalul înmatriculărilor, în timp ce hibridele reîncărcabile au reprezentat 9,2% din automobilele introduse în circulaţie, conform Agerpres.ro.



Cota automobilelor cu motoare pe benzină a rămas stabilă, reprezentând o treime din înmatriculări, în timp ce automobilele cu motoare pe motorină şi-au continuat declinul, doar un autoturism particular din nouă înmatriculat în 2023 în Franţa fiind unul de tip diesel.



Peste 1,5 milioane de vehicule electrice şi hibride reîncărcabile rulează deja pe drumurile din Franţa, conform datelor Asociaţiei naţionale pentru dezvoltarea mobilităţii electrice (Avere).



La acest moment, constructorul auto american Tesla domină piaţa automobilelor electrice din Franţa şi din Europa, cu berlina Model 3 şi SUV-ul Model Y.



Pe locurile următoare se situează micuţa Dacia Spring şi MG4, ambele automobile produse în China, urmate de Fiat 500e şi Renault Mégane, acesta din urmă fiind şi primul automobil electric francez din acest clasament.



AFP reaminteşte faptul că autorităţile franceze au decis, la finele anului 2023, să înăsprească regulile pentru acordarea de subvenţii la cumpărarea de maşini electrice, favorizând vehiculele mai grele care sunt produse în Europa. Ca urmare a modificărilor, automobilele produse în China, precum Dacia Spring, care este cea mai ieftină maşină electrică de pe piaţa franceză, dar şi Tesla Model 3 şi MG 4, nu vor mai beneficia de subvenţii.



Pentru gospodăriile cu venituri modeste care vor să aibă acces la un automobil electric, statul francez a lansat un program de închiriere cu opţiunea de cumpărare.



Cu 20.000 de automobile în primul an, acest program este disponibil într-o primă fază celor care parcurg peste 8.000 de kilometri pe an cu automobilul sau locuiesc la mai mult de 15 kilometri de locul de muncă. În timp, programul va fi extins şi pentru jumătate dintre gospodăriile cele mai modeste.

Sursa foto: Dacia

